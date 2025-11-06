Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч конференций
Лига конференций
Динамо Киев
06.11.2025 22:00
Зриньски
Лига конференций
06 ноября 2025, 03:40 | Обновлено 06 ноября 2025, 03:49
Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч конференций

Есть шанс начать исправлять ситуацию

Динамо – Зриньски. Прогноз и анонс на матч конференций
Коллаж Sport.ua

В четверг, 6 ноября, в Люблине на стадионе «Арена Люблин» состоится матч третьего тура Лиги конференций УЕФА по футболу, в котором сыграют киевское «Динамо» и боснийский «Зриньски». Стартовый свисток рефери Марка Нагтегаала из Нидерландов прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

Динамо


Жребий основного раунда Лиги конференций на самом деле сыграл очень злую шутку с командой Александра Шовковского, которой уже пришлось столкнуться с лондонским «Кристал Пэлас» (0:2) и турецким «Самсунспором» (0:3). О последнем сопернике болельщики киевского «Динамо» навряд ли захотят когда-нибудь еще вспоминать, так как проиграл клубу из АПЛ, который уже на стабильной основе обыгрывает «Ливерпуль» – это полбеды, а вот уступить без шансов и борьбы представителю Турции не из числа стамбульских грандов – это уже удар по репутации.

Предыдущие неудачи стали для команды Шовковского частью неудачной серии, которую она сразу же после поражения от «Самсунспора» и завершила матчем в чемпионате против «Кривбасса» (4:0), а потом еще и «Шахтер» выбила из Кубка Украины уже на стадии 1/8 финала (2:1), чем практически расчистила себе дорогу хотя бы к одному трофею по итогам текущего сезона. Но уже на прошлых выходных «Динамо» проиграло впервые за очень длительный срок все тому же «Шахтеру» в чемпионате (1:4), так что вновь перед еврокубковым матчем настроение в столичном клубе не из лучших.

Важно помнить, что в Лиге конференций, в отличие от Лиги чемпионов и Лиги Европы, всего шесть туров, то есть времени на исправление ситуации значительно меньше, и поскольку у «Динамо» до сих пор нет очков в активе, то после трети пройденного пути этот результат выглядит достаточно рискованным. А если последует и еще одна неудача, то о месте среди хотя бы 24 лучших команд турнира можно будет думать лишь с очень большой долей оптимизма. Не стоит забывать, что дальше киевляне будут играть против «Омонии», «Фиорентины» и «Ноа», а две последние из перечисленных команд уже претендуют на куда большие результаты в Лиге конференций, чем украинский клуб. К сожалению.

Зриньски


«Динамо» в предстоящей игре сыграет против представителя Боснии и Герцеговины – «Зриньски» из города Мостар. В официальных матчах клубы из Украины с этим коллективом не пересекались, хотя история его началась еще в 1905 году. Хотя в целом клуб достаточно интересный – у «дворян» крепкие связи с хорватским футболом, а у фанатов – давняя дружба с болельщиками «Хайдука» из Сплита. Да и что уж там говорить, если в названии «Зриньски» все отображено – Hrvatski športski klub Zrinjski Mostar. Более чем красноречиво.

Поэтому и состав у команды Игора Штимаца, к слову – тренер также хорват, состоит из представителей соседней страны, которые в большинстве своем имеют еще и глубокие боснийские корни. Классический балканский коктейль. А вот ярких звезд у будущего соперника «Динамо» нет, как и ярких многообещающих проспектов. Румынского нападающего Виталие Дамашкана и сербского опорника Стефано Сурдановича тот же Transfermarkt оценил всего в 600 тыс. евро в их 26-летнем возрасте, тогда как у «Динамо», очевидно, состав и подороже, и более широкий во всех футбольных смыслах.

Но вот с результатами на данном этапе у «Зриньски» дела обстоят немного лучше нашего. Соперники хотя бы побеждали в текущем розыгрыше. На старте разгромили «Линкольн Ред Импс» из Гибралтара (5:0), что удивляет намного меньше, чем тот факт, что потом этот же клуб из крохотной страны обыграл польский «Лех» (2:1). А вот немецкому «Майнцу» команда Штимаца таки проиграла (0:1), поэтому в верхнюю восьмерку она пока не смотрит. В чемпионате тем временем у «Зриньски» дела обстоят неплохо – второе место, сразу после «Бораца» с одним очком отставания после 12 туров. А вот лидера боснийского футбола «Динамо» должно было запомнить по товарищеским матчам на сборах.

История встреч


Футбольные пути «Динамо» и «Зриньски» ранее не пересекались.

Фемида


Главным арбитром предстоящей игры станет 32-летний Марк Нагтегаал из Хендрик-Идо-Амбахта (Нидерланды), который на своем счету не имеет матчей в рамках основных раундов «взрослых» еврокубков. Боковыми рефери станут Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир, а резервным арбитром отработает Алекс Бос. У Нагтегаал есть опыт проведения матчей с участием украинских команд: он судил разгромную победу «Шахтера» над финским «Ильвесом» летом в квалификации Лиги Европы (6:0), тогда как с боснийскими клубами он не пересекался.

Ориентировочные составы


«Динамо»: Нещерет – Дубинчак, Михавко, Попов, Тымчик – Шапаренко, Михайленко, Яцик – Волошин, Герреро, Шола.

«Зриньски»: Любич – Мемия, Дуймович, Машич, Вранькович – Джурасек, Чавар – Чуже, Иванчич, Шакота – Бильбия.

Динамо Киев
6 ноября 2025 -
22:00
Зриньски
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
