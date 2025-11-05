Шахтер Донецк – Брейдаблик. Прогноз и анонс на матч Лиги конференций

Партнер проекта – лицензионный букмекер GGBET. Широкая линия на более 70 видов спорта позволяет выбирать только лучшие события. Бренд создает уникальный украинский YouTube-контент и является партнером звезд мирового киберспорта. GGBET – Держи свою линию!

6 ноября, свою встречу в рамках Лиги конференций проведут Шахтер Донецк и Брейдаблик. Матч начнется в 19:45 по киевскому времени.

Шахтер Донецк

«Горняки» входят в число претендентов на титул в Лиге конференций, хотя играют пока с переменным успехом. Шахтер сначала одолел в гостях шотландский Абердин – 3:2, а потом формально дома уступил польской Легии, хотя играли в Польше – 1:2. Последнее поражение было обидным, так как пропустили решающий мяч на последних секундах со штрафного, который сами себе и привезли.

В последнем туре УПЛ команда обыграла в украинском «классико» Динамо Киев со счетом 3:1, взяв реванш за поражение в Кубке Украины. Шахтер лидирует сейчас в чемпионате, опережая на 4 очка ближайшего преследователя. Ширины состава и квалификации игроков вполне достаточно, чтоб играть на два фронта, для «горняков» это обычное дело.

Брейдаблик

Исландский клубный футбол никогда не впечатлял, хоть сборная здесь крепкая и в свое время удивляла весь. Брейдаблик этот сезон еще начинал с ранних стадий квалификации Лиги чемпионов, однако, постепенно скатился до Лиги конференций.

На внутренней арене клуб идет финишировал только четвертым, не имея шансов на титул, так как отставание от первого места составило целых 15 баллов. В последнем туре удалось обыграть на выезде прямого конкурента Стьрнян – 3:2, но это не позволило обойти соперника, улучшив свою позицию. Таким образом, клубу остался за бортом еврокубков на следующий сезон.

В Лиге конференций тоже нет особых перспектив, всего одно очко в двух встречах, проиграли на выезде швейцарской Лозанне – 0:3. А против финского КуПС сыграли дома 0:0, хотя могли выиграть, ведь во втором тайме не реализовали пенальти. Поскольку сезон на внутренней арене завершился, Брейдаблик буде сконцентрирован на еврокубках.

Прогноз

«Горняки» привычно примут соперника на нейтральном поле, в Кракове, команды сыграют между собой впервые в истории.

Эксперты GGBET дают такой прогноз на эту встречу: победа Шахтера – 1,15, ничья – 8,13, победа Брейдаблика – 16,28.

Украинский гранд на бумаге большой фаворит, в чем нет никаких сомнений. Подопечные Арда Турана должны брать здесь три очка, так как разница в классе слишком очевидная. Поставлю на успех хозяев поля с форой -2 гола за 1,68.