Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
WTA
05 ноября 2025, 11:39 |
143
1

По итогам двух туров на плей-офф претендуют Гауфф, Пегула и Соболенко

Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

4 ноября на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Штеффи Граф.

Коко Гауфф нанесла поражение Жасмин Паолини, а Джессика Пегула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

По итогам двух туров две победы и два очка в своем активе имеет Соболенко, по одному пункту у Гауфф и Пегулы, и ноль баллов у Паолини.

Жасмин лишилась шансов на плей-офф. На выход в полуфинал WTA Finals претендуют Арина, Коко и Джессика. Все решится в последнем туре, где Гауфф встретится с Соболенко, а Пегула поборется с Паолини.

Рассмотрим возможные сценарии:

  • Соболенко и Пегула выигрывают свои матчи / Соболенко выигрывает 2:0 и Паолини выигрывает 2:1 – в плей-офф выходят Соболенко и Пегула
  • Пегула выигрывает 2:0 и Гауфф выигрывает 2:1 – Пегула гарантировано выходит в плей-офф, между Гауфф и Соболенко будут считать процент выигранных геймов (шансов больше будет у Коко, хоть сейчас показатель лучше у Арины – 60% против 51%).
  • Гауфф и Пегула выигрывают свои матчи со счетом 2:0 – Гауфф и Пегула выходят в полуфинал
  • Гауфф выигрывает свой матч и Пегула выигрывает 2:1 / Гауфф и Паолини выигрывают свои матчи – в полуфинал проходят Гауфф и Соболенко
  • Соболенко и Паолини выигрывают 2:1 / Соболенко выигрывает свой матч и Паолини выигрывает 2:0 – в полуфинал проходят Соболенко и Гауфф

Если кратко подвести итоги, то Пегуле необходимо побеждать в двух сетах, чтобы гарантировать себе плей-офф. Любой другой результат ее матча пропустит Соболенко в полуфинал, а выходит Джессики будет зависить от итога поединка Арины и Коко.

Наиболее удачным вариантом будут победы Гауфф и Пегулы со счетом 2:0.

Поединки третьего тура в группе Штеффи Граф пройдут 6 ноября. 5 числа в Эр-Рияде состоятся решающие встречи в квартете Серены Уиляьмс: Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, Ига Свентек – Аманда Анисимова. В противостоянии Свентек и Анисимовой определится вторая полуфиналистка Итогового (после Рыбакиной).

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 2-й тур

  • 16:00. Коко Гауфф Жасмин Паолини – 6:3, 6:2
  • 17:30. Арина Соболенко Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Таблица группы Штеффи Граф

Теннисистка Соболенко Гауфф Пегула Паолини Матчи Сеты / Геймы
Соболенко (1) - 6:4, 2:6, 6:3 6:3, 6:1 2-0 4/26
Гауфф (3) - 3:6, 7:6 (7:4), 2:6 6:3, 6:2 1-1 3/24
Пегула (5) 4:6, 6:2, 3:6 6:3, 6:7 (4:7), 6:2 - 1-1 3/31
Паолини (8) 3:6, 1:6 3:6, 2:6 - 0-2 0/9

По теме:
Арина Соболенко – Джессика Пегула. Борьба в Эр-Рияде. Видеообзор матча
Соболенко и Пегула определили сильнейшую в игре группового этапа WTA Finals
Коко Гауфф – Жасмин Паолини. Первая победа чемпионки 2024 года. Видеообзор
Итоговый турнир WTA Коко Гауфф Джессика Пегула Арина Соболенко Жасмин Паолини статистические расклады
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
