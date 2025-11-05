Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром

4 ноября на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Штеффи Граф.

Коко Гауфф нанесла поражение Жасмин Паолини, а Джессика Пегула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.

По итогам двух туров две победы и два очка в своем активе имеет Соболенко, по одному пункту у Гауфф и Пегулы, и ноль баллов у Паолини.

Жасмин лишилась шансов на плей-офф. На выход в полуфинал WTA Finals претендуют Арина, Коко и Джессика. Все решится в последнем туре, где Гауфф встретится с Соболенко, а Пегула поборется с Паолини.

Рассмотрим возможные сценарии:

Соболенко и Пегула выигрывают свои матчи / Соболенко выигрывает 2:0 и Паолини выигрывает 2:1 – в плей-офф выходят Соболенко и Пегула

Пегула выигрывает 2:0 и Гауфф выигрывает 2:1 – Пегула гарантировано выходит в плей-офф, между Гауфф и Соболенко будут считать процент выигранных геймов (шансов больше будет у Коко, хоть сейчас показатель лучше у Арины – 60% против 51%).

Гауфф и Пегула выигрывают свои матчи со счетом 2:0 – Гауфф и Пегула выходят в полуфинал

Гауфф выигрывает свой матч и Пегула выигрывает 2:1 / Гауфф и Паолини выигрывают свои матчи – в полуфинал проходят Гауфф и Соболенко

Соболенко и Паолини выигрывают 2:1 / Соболенко выигрывает свой матч и Паолини выигрывает 2:0 – в полуфинал проходят Соболенко и Гауфф

Если кратко подвести итоги, то Пегуле необходимо побеждать в двух сетах, чтобы гарантировать себе плей-офф. Любой другой результат ее матча пропустит Соболенко в полуфинал, а выходит Джессики будет зависить от итога поединка Арины и Коко.

Наиболее удачным вариантом будут победы Гауфф и Пегулы со счетом 2:0.

Поединки третьего тура в группе Штеффи Граф пройдут 6 ноября. 5 числа в Эр-Рияде состоятся решающие встречи в квартете Серены Уиляьмс: Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, Ига Свентек – Аманда Анисимова. В противостоянии Свентек и Анисимовой определится вторая полуфиналистка Итогового (после Рыбакиной).

Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 2-й тур

16:00. Коко Гауфф – Жасмин Паолини – 6:3, 6:2

17:30. Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3

Таблица группы Штеффи Граф