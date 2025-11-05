Как не пустить Соболенко: расклады в группе Штеффи Граф перед третьим туром
По итогам двух туров на плей-офф претендуют Гауфф, Пегула и Соболенко
4 ноября на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде (Саудовская Аравия) состоялись матчи второго тура в группе Штеффи Граф.
Коко Гауфф нанесла поражение Жасмин Паолини, а Джессика Пегула уступила первой ракетке мира Арине Соболенко.
По итогам двух туров две победы и два очка в своем активе имеет Соболенко, по одному пункту у Гауфф и Пегулы, и ноль баллов у Паолини.
Жасмин лишилась шансов на плей-офф. На выход в полуфинал WTA Finals претендуют Арина, Коко и Джессика. Все решится в последнем туре, где Гауфф встретится с Соболенко, а Пегула поборется с Паолини.
Рассмотрим возможные сценарии:
- Соболенко и Пегула выигрывают свои матчи / Соболенко выигрывает 2:0 и Паолини выигрывает 2:1 – в плей-офф выходят Соболенко и Пегула
- Пегула выигрывает 2:0 и Гауфф выигрывает 2:1 – Пегула гарантировано выходит в плей-офф, между Гауфф и Соболенко будут считать процент выигранных геймов (шансов больше будет у Коко, хоть сейчас показатель лучше у Арины – 60% против 51%).
- Гауфф и Пегула выигрывают свои матчи со счетом 2:0 – Гауфф и Пегула выходят в полуфинал
- Гауфф выигрывает свой матч и Пегула выигрывает 2:1 / Гауфф и Паолини выигрывают свои матчи – в полуфинал проходят Гауфф и Соболенко
- Соболенко и Паолини выигрывают 2:1 / Соболенко выигрывает свой матч и Паолини выигрывает 2:0 – в полуфинал проходят Соболенко и Гауфф
Если кратко подвести итоги, то Пегуле необходимо побеждать в двух сетах, чтобы гарантировать себе плей-офф. Любой другой результат ее матча пропустит Соболенко в полуфинал, а выходит Джессики будет зависить от итога поединка Арины и Коко.
Наиболее удачным вариантом будут победы Гауфф и Пегулы со счетом 2:0.
Поединки третьего тура в группе Штеффи Граф пройдут 6 ноября. 5 числа в Эр-Рияде состоятся решающие встречи в квартете Серены Уиляьмс: Елена Рыбакина – Мэдисон Киз, Ига Свентек – Аманда Анисимова. В противостоянии Свентек и Анисимовой определится вторая полуфиналистка Итогового (после Рыбакиной).
Итоговый турнир WTA 2025. Группа Штеффи Граф, 2-й тур
- 16:00. Коко Гауфф – Жасмин Паолини – 6:3, 6:2
- 17:30. Арина Соболенко – Джессика Пегула – 6:4, 2:6, 6:3
Таблица группы Штеффи Граф
|Теннисистка
|Соболенко
|Гауфф
|Пегула
|Паолини
|Матчи
|Сеты / Геймы
| Соболенко (1)
|-
|6:4, 2:6, 6:3
|6:3, 6:1
|2-0
|4/26
|Гауфф (3)
|-
|3:6, 7:6 (7:4), 2:6
|6:3, 6:2
|1-1
|3/24
|Пегула (5)
|4:6, 6:2, 3:6
|6:3, 6:7 (4:7), 6:2
|-
|1-1
|3/31
|Паолини (8)
|3:6, 1:6
|3:6, 2:6
|-
|0-2
|0/9
