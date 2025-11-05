Луис ЭНРИКЕ: «Увидим, где будет Бавария в феврале. Сделали им подарки»

Главный тренер французского ПСЖ Луис Энрике прокомментировал игру четвертого тура Лиги чемпионов, в котором его подопечные уступили немецкой «Баварии» (1:2).

– Каковы последние новости об Усмане Дембеле и Ашрафе Хакими?

– Не знаю. Придётся подождать до завтра после тестов. Травма Усмана никак не связана с его последней травмой (5 сентября против Украины в составе сборной Франции – прим). Что касается Хакими... Это футбол, контактный вид спорта. Очень жаль. Помню травму Мусиалы этим летом. В таких ситуациях удача играет свою роль.

– Мюнхенцы считают, что были лучше. Вы согласны?

– Конечно! Они были сильнее, прессинговали лучше, у них было больше моментов. Когда отдаёшь им такие моменты, проигрывать – это нормально! Они могли забить ещё больше. Во втором тайме мы создали больше моментов, но у нас был лишний игрок. Могли сыграть вничью.

– Почему «Бавария» оказалась сильнее?

– Не припомню, чтобы в этом сезоне все игроки моей команды были в оптимальной форме и без травм. Я не ищу оправданий. Нужно признать, что соперник сильнее. Я спокоен и собран, потому что знаю, что мы справимся. Жду возвращения всех своих футболистов.

С начала сезона у меня ни разу не было, чтобы все мои игроки были в форме одновременно. Мы знали, что это может случиться. Сейчас самое время посмотреть, кто на нашей стороне, а кто нет.

– Вам не показалось, что игре не хватает разнообразия?

– Нет, абсолютно нет. Если мы не реализуем моменты на таком уровне... Игра изменилась после удаления, мы сыграли хорошо. Обидно, что у нас такой результат. Я ожидал большего. Игроки, которых мы возвращаем после травм, не на 100% готовы. Мне нужно лучше справляться с травмами. С моим опытом я должен играть лучше.

– Какое место вы отдаете «Баварии» среди всех величайших соперников, с которыми вам приходилось сталкиваться?

– Подождём и посмотрим, не знаю. Увидим, где будет «Бавария» в феврале или марте. У меня нет объяснений. Мы сделали им несколько подарков. Они могли бы забить три-четыре гола.