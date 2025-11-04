Украинская бригада арбитров будет работать на матче еврокубков

Украинская бригада арбитров будет работать на матче третьего тура основного раунда Лиги конференций между испанским «Райо Вальекано» и польским «Лехом».

Главным арбитром на поле назначен Виктор Копиевский. Роли лайнсменов выполнят Семен Шлончак и Виктор Нижник. Четвертым арбитром назначен Александр Кальонов.

За работу ВАР также будут отвечать украинцы – Денис Шурман и Александр Шандор.

Матч «Райо Вальекано» – «Лех» запланирован на четверг, 6 ноября, в 22:00 по киевскому времени.

Отметим, что для Копиевского это будет третий матч на международном уровне в текущем сезоне. Ранее он работал на поединке квалификации Лиги чемпионов между «Дифферданжем» и «Дритой» (2:3), а также на игре квалификации Лиги чемпионов «Башакшехир» – «Черно Море» (4:0).

Ранее стала известна судейская бригада, которая будет работать на матче «Динамо» – «Зриньски».