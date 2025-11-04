Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски
Лига конференций
04 ноября 2025, 13:33 |
299
0

Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски

Игра Лиги конференций пройдет 6 ноября в Польше

04 ноября 2025, 13:33 |
299
0
Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски
Getty Images/ Getty Images Ukraine. Марк Нагтегаал

Названа судейская бригада, которая обслужит матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским клубом «Зриньски».

Встречу рассудит нидерландский арбитр Марк Нагтегаал. Ассистировать 32-летнему судье будут Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир. Резервным арбитром выступит Алекс Бос, передает пресс-служба УЕФА.

Ответственным за систему VAR назначен Эрвин Бланк, его ассистентом будет Эдвин ван де Грааф.

Встреча между «Динамо» и «Зриньски» пройдет в четверг, 6 ноября, на польской арене «Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украинской Прмьер-лиге киевляне идут на 2-ом месте турнирной таблицы, в активе команды Александра Шовковского 20 очков.

По теме:
Новая проблема Чеферина. Чилийцы готовы судится с УЕФА из-за Лиги чемпионов
Ванат рассказал о разнице между Динамо и Жироной после перехода в Ла Лигу
ОФИЦИАЛЬНО. Соперник Динамо в Лиге конференций уволил главного тренера
судьи (арбитры) Динамо Киев Зриньски Мостар Лига конференций УЕФА
Оксана Баландина Источник: УЕФА
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 218
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Футбол | 04 ноября 2025, 08:12 33
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров
Скандал в УПЛ: Шахтер – Динамо. Обнародована запись переговоров арбитров

Горняки победили в Классическом 3:1

«Мой первый сын получит его имя». Реакция фанов на шедевр Малиновского
Футбол | 04.11.2025, 13:36
«Мой первый сын получит его имя». Реакция фанов на шедевр Малиновского
«Мой первый сын получит его имя». Реакция фанов на шедевр Малиновского
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
Футбол | 04.11.2025, 06:45
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
В УЕФА отличились позорным поступком в отношении сборной Украины
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Футбол | 04.11.2025, 09:15
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
«Шахтеру в какой-то мере повезло». Кривенцов – о прошедшем туре в УПЛ
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 488
Футбол
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвал победу в матче-триллере
03.11.2025, 21:31 2
Футбол
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
03.11.2025, 07:02 1
Бокс
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
Защитник Шахтера прокомментировал стычку с Ярмоленко
03.11.2025, 09:34 2
Футбол
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
03.11.2025, 09:14 7
Футбол
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
03.11.2025, 19:56 4
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем