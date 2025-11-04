Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски
Игра Лиги конференций пройдет 6 ноября в Польше
Названа судейская бригада, которая обслужит матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским клубом «Зриньски».
Встречу рассудит нидерландский арбитр Марк Нагтегаал. Ассистировать 32-летнему судье будут Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир. Резервным арбитром выступит Алекс Бос, передает пресс-служба УЕФА.
Ответственным за систему VAR назначен Эрвин Бланк, его ассистентом будет Эдвин ван де Грааф.
Встреча между «Динамо» и «Зриньски» пройдет в четверг, 6 ноября, на польской арене «Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.
В Украинской Прмьер-лиге киевляне идут на 2-ом месте турнирной таблицы, в активе команды Александра Шовковского 20 очков.
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой
Горняки победили в Классическом 3:1