Названа судейская бригада на матч Динамо – Зриньски

Названа судейская бригада, которая обслужит матч 3-го тура общего этапа Лиги конференций между киевским «Динамо» и боснийским клубом «Зриньски».

Встречу рассудит нидерландский арбитр Марк Нагтегаал. Ассистировать 32-летнему судье будут Дион Фиккерт и Мурат Кючюкербир. Резервным арбитром выступит Алекс Бос, передает пресс-служба УЕФА.

Ответственным за систему VAR назначен Эрвин Бланк, его ассистентом будет Эдвин ван де Грааф.

Встреча между «Динамо» и «Зриньски» пройдет в четверг, 6 ноября, на польской арене «Люблин». Стартовый свисток прозвучит в 22:00 по киевскому времени.

В Украинской Прмьер-лиге киевляне идут на 2-ом месте турнирной таблицы, в активе команды Александра Шовковского 20 очков.