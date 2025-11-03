Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвала победу в матче-триллере
Италия
03 ноября 2025, 21:31 |
4142
2

Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвала победу в матче-триллере

Гости победили одолели Сассуоло со счетом 2:1

03 ноября 2025, 21:31 |
4142
2 Comments
Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвала победу в матче-триллере
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 3 ноября, прошел матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Сассуоло» и «Дженоа».

Игра прошла в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стедиум». Матч завершился победой гостей – 2:1.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и отыграл 59 минут. Руслану удалось забить гол на 18-й минуте матча, нанеся шикарный удар издали.

Отыграться «Сассуоло» удалось благодаря голу легенды клуба Доменико Беррарди. Вырвали «грифоны» победу на 90+3 благодаря голу Лео Эстигора.

«Дженоа» выиграла второй матч в сезоне и с 6 очками занимает 18 позицию. «Сассуоло» идет 11 с 13 очками.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября.

Сассуоло – Дженоа – 1:2
Голы: Беррарди, 47 – Малиновский, 18, Эстигор, 90+3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А

По теме:
Известна оценка Малиновского за матч Дженоа, где он забил шедевр
Руслан Малиновский забил 28-й гол в Серии А
ВИДЕО. Приложился с лета! Малиновский забил шикарный гол за Дженоа
Сассуоло Дженоа Руслан Малиновский чемпионат Италии по футболу Серия A
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(56)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
Футбол | 03 ноября 2025, 19:50 151
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо
В УАФ выступили с заявлением по поводу скандала в матче Шахтер – Динамо

Комитет арбитров подтвердил, что неназначение пенальти было ошибкой

Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Футбол | 03 ноября 2025, 18:35 8
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере
Стало известно, что Ахметов думает по поводу будущего Турана в Шахтере

Клуб доверяет тренеру, рассказал Цыганык

Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Футбол | 03.11.2025, 09:14
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Саленко дал совет Суркису, кому в Динамо нужно указать на дверь
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Футбол | 02.11.2025, 22:59
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
Экс-арбитр ФИФА не понял, почему не был назначен пенальти в ворота Шахтера
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
Футбол | 03.11.2025, 21:40
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
ФОТО. Английского футболиста подрезали в поезде. Он в больнице
Комментарии 2
Популярные
Новые
Старые
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Lucky_Loser
Маліна у вогні, молодець! головне без травм.
Ответить
+1
_ Moore
де відуха голу? І ще: Маліна в цьому иачі отримав дискваліфікаційну жовту, в наступному матчі Серії А участі не братиме, якраз перед збірною може приїзжати у відпустку в Україну,.
Ответить
+1
Популярные новости
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
Критическая ситуация. Известно будущее Шовковского в Динамо
02.11.2025, 06:52 3
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 31
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя, как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
03.11.2025, 07:37 8
Бокс
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
ФОТО. Бразильцы Шахтера обратились к Попову после поражения Динамо
03.11.2025, 00:02 21
Футбол
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
02.11.2025, 20:40 5
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем