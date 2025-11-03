Чудо-гол от Малиновского. Дженоа вырвала победу в матче-триллере

В понедельник, 3 ноября, прошел матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором сыграли «Сассуоло» и «Дженоа».

Игра прошла в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стедиум». Матч завершился победой гостей – 2:1.

Украинец Руслан Малиновский вышел в стартовом составе «Дженоа» и отыграл 59 минут. Руслану удалось забить гол на 18-й минуте матча, нанеся шикарный удар издали.

Отыграться «Сассуоло» удалось благодаря голу легенды клуба Доменико Беррарди. Вырвали «грифоны» победу на 90+3 благодаря голу Лео Эстигора.

«Дженоа» выиграла второй матч в сезоне и с 6 очками занимает 18 позицию. «Сассуоло» идет 11 с 13 очками.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября.

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голы: Беррарди, 47 – Малиновский, 18, Эстигор, 90+3.

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА СЕРИИ А