В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Дженоа».

Игра пройдет в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стэдиум».

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сассуоло – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция