95
0
Сассуоло – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 3 ноября в 19:30 поединок Серии А
В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Дженоа».
Игра пройдет в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стэдиум».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
Сассуоло – Дженоа. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
События матча
18’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
