Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сассуоло – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.11.2025 19:30 – 25 0 : 1
Дженоа
Италия
03 ноября 2025, 19:30 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:32
Сассуоло – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 3 ноября в 19:30 поединок Серии А

Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

В понедельник, 3 ноября, состоится матч 10-го тура итальянской Серии А, в котором встретятся «Сассуоло» и «Дженоа».

Игра пройдет в Реджо-Эмилии на стадионе «Мапей Стэдиум».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 19:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Сассуоло – Дженоа
События матча

18’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
Матч против Сассуоло станет юбилейным для Руслана Малиновского за Дженоа
Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Серия A Дженоа чемпионат Италии по футболу Руслан Малиновский смотреть онлайн Сассуоло Сассуоло - Дженоа
Дмитрий Вус
Дмитрий Вус Sport.ua
