Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.11.2025 19:30 – 24 0 : 1
Дженоа
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Италия
03 ноября 2025, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:35
639
0

Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии

Поединок состоится 3 октября и начнется в 19:30 по Киеву

03 ноября 2025, 18:30 | Обновлено 03 ноября 2025, 19:35
639
0
Сассуоло – Дженоа. Прогноз и анонс на матч чемпионата Италии
Getty Images/Global Images Ukraine. Руслан Малиновский

3 ноября на Мапеи - Читта дель Триколоре пройдет матч 10-го тура Серии А Италии, в котором Сассуоло встретится с Дженоа. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Сассуоло

Команда, ворвавшись в начале прошлого десятилетия в высший дивизион страны, смогла закрепиться там. Более того, однажды даже пробивались в Лигу Европы, где показали себя не безнадежно. Но в 2024-м году произошло падение в Серию В. Благо, что это, похоже, мобилизировало футболистов. Они там показали хорошую игру и уверенные результаты, что позволили досрочно вернуться на привычный, максимальный уровень.

Поначалу у клуба было много поражений. Но осенью он явно набрал обороты. Случаются, конечно, неудачи - и в кубке уступили 0:3 Комо, и в Серии А терялись очки. Но 2:1 с Кальяри в прошлом туре стали уже четвертой победой и принесли уже тринадцать очков, уверенно оторвавшись от опасной зоны - и явно не хочет возвращаться туда.

Дженоа

Клуб после падения в Серию В вроде бы показывала достойные результаты в первом сезоне после возвращения. Но Джилардино, что был героем тогда, был уволен в разгар 2024/2025, под давлением неудач. Тогда его удачно сменил Виейра. Он не просто вывел подопечных из затяжной ямы, но и с 43 очками закончил на тринадцатом месте.

Сейчас в Генуе снова решили уволить наставника. И это не удивило - скорее странно то, что француз дотянул до ноября. Ведь побеждать удавалось только в кубке, с Виченцей и Эмполи. В чемпионате же были только ничьи с Лечче, Комо и Пармой. Проиграв все остальные встречи, в том числе и 0:2 дома Кремонезе в прошлом туре дома, в итоге Малиновский и компания застряли на самом дне турнирной таблицы. Теперь попытается исправить Кришито, хотя он как наставник ранее не блистал, мягко говоря.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках Дженоа не проигрывает, и даже победил дважды кряду в сезоне 2023/2024.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают практически номинальное преимущество новичку Серии А. Поверим, что он выиграет дома, но возьмем фору 0 (коэффициент - 1,7).

Прогноз Sport.ua
Сассуоло
3 ноября 2025 -
19:30
Дженоа
Фора Сассуолло (0) 1.70 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Сассуоло – Дженоа. Малиновский – в основе. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Матч против Сассуоло станет юбилейным для Руслана Малиновского за Дженоа
Сыграет ли Малиновский? Стали известны составы на матч Сассуоло – Дженоа
Сассуоло Дженоа Серия A чемпионат Италии по футболу прогнозы прогнозы на футбол Руслан Малиновский
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(4)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Бокс | 03 ноября 2025, 07:02 1
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику
Джошуа принял неожиданное решение о будущем и обратился к Усику

Энтони готов тренироваться в тренировочном лагере Александра

Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02 ноября 2025, 20:40 5
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор

Смотрите видеообзор мата 11-го тура УПЛ 2025/26

Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Бокс | 03.11.2025, 07:37
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Красюк откровенно рассказал, почему прекратил сотрудничество с Усиком
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Футбол | 03.11.2025, 18:33
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Источник: Ребров вызовет в сборную новичка, которого хотят клубы АПЛ
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Футбол | 03.11.2025, 18:27
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Шахтер обратился в ФИФА с жалобой на бразильский клуб. Требует денег
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 483
Футбол
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
Во Франции оценили игру Забарного после непростой победы над Ниццой
01.11.2025, 22:37 9
Футбол
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
Арда ТУРАН: «Этот футболист Динамо проявил себя как пародия»
03.11.2025, 08:13 13
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 63
Футбол
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 5
Футбол
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
02.11.2025, 20:50 30
Футбол
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
02.11.2025, 00:59 1
Футбол
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
«Убийство, которое принесет сумасшедшие деньги». Усику подобрали соперника
02.11.2025, 07:55
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем