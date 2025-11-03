3 ноября на Мапеи - Читта дель Триколоре пройдет матч 10-го тура Серии А Италии, в котором Сассуоло встретится с Дженоа. Поединок начнется в 19:30 по киевскому времени.

Сассуоло

Команда, ворвавшись в начале прошлого десятилетия в высший дивизион страны, смогла закрепиться там. Более того, однажды даже пробивались в Лигу Европы, где показали себя не безнадежно. Но в 2024-м году произошло падение в Серию В. Благо, что это, похоже, мобилизировало футболистов. Они там показали хорошую игру и уверенные результаты, что позволили досрочно вернуться на привычный, максимальный уровень.

Поначалу у клуба было много поражений. Но осенью он явно набрал обороты. Случаются, конечно, неудачи - и в кубке уступили 0:3 Комо, и в Серии А терялись очки. Но 2:1 с Кальяри в прошлом туре стали уже четвертой победой и принесли уже тринадцать очков, уверенно оторвавшись от опасной зоны - и явно не хочет возвращаться туда.

Дженоа

Клуб после падения в Серию В вроде бы показывала достойные результаты в первом сезоне после возвращения. Но Джилардино, что был героем тогда, был уволен в разгар 2024/2025, под давлением неудач. Тогда его удачно сменил Виейра. Он не просто вывел подопечных из затяжной ямы, но и с 43 очками закончил на тринадцатом месте.

Сейчас в Генуе снова решили уволить наставника. И это не удивило - скорее странно то, что француз дотянул до ноября. Ведь побеждать удавалось только в кубке, с Виченцей и Эмполи. В чемпионате же были только ничьи с Лечче, Комо и Пармой. Проиграв все остальные встречи, в том числе и 0:2 дома Кремонезе в прошлом туре дома, в итоге Малиновский и компания застряли на самом дне турнирной таблицы. Теперь попытается исправить Кришито, хотя он как наставник ранее не блистал, мягко говоря.

Статистика личных встреч

В четырех крайних очных поединках Дженоа не проигрывает, и даже победил дважды кряду в сезоне 2023/2024.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают практически номинальное преимущество новичку Серии А. Поверим, что он выиграет дома, но возьмем фору 0 (коэффициент - 1,7).