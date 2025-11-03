В матче 10-го тура Серии А Дженоа одержал важную выездную победу над Сассуоло (2:1).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский открыл счет для гостей на 18-й минуте.

В начале второго тайма хозяева сравнили счет усилиями Доменико Берарди.

На последних минутах грифоны вырвали три очка. Победный гол на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября 2025

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голы: Берарди, 47 – Малиновский, 18, Эстигор, 90+3

Видео голов и обзор матча