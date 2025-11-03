Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Сассуоло – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Чемпионат Италии
Сассуоло
03.11.2025 19:30 – FT 1 : 2
Дженоа
Италия
03 ноября 2025, 22:57 | Обновлено 04 ноября 2025, 00:28
Сассуоло – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии A

Сассуоло – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine

В матче 10-го тура Серии А Дженоа одержал важную выездную победу над Сассуоло (2:1).

Украинский полузащитник Руслан Малиновский открыл счет для гостей на 18-й минуте.

В начале второго тайма хозяева сравнили счет усилиями Доменико Берарди.

На последних минутах грифоны вырвали три очка. Победный гол на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.

Серия А. 10-й тур, 3 ноября 2025

Сассуоло – Дженоа – 1:2

Голы: Берарди, 47 – Малиновский, 18, Эстигор, 90+3

Видео голов и обзор матча

События матча

90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
Ириски для черных котов. Эвертон с Миколенко сыграл вничью с Сандерлендом
Лацио на культовом Стадио Олимпико одолел Кальяри
Поставил точку: украинский защитник сильным ударом забил в Румынии
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Комментарии 1
