Сассуоло – Дженоа – 1:2. Как забил Малиновский. Видео голов и обзор матча
Смотрите видеообзор поединка 10-го тура Серии A
В матче 10-го тура Серии А Дженоа одержал важную выездную победу над Сассуоло (2:1).
Украинский полузащитник Руслан Малиновский открыл счет для гостей на 18-й минуте.
В начале второго тайма хозяева сравнили счет усилиями Доменико Берарди.
На последних минутах грифоны вырвали три очка. Победный гол на 90+3-й минуте забил Лео Эстигор.
Серия А. 10-й тур, 3 ноября 2025
Сассуоло – Дженоа – 1:2
Голы: Берарди, 47 – Малиновский, 18, Эстигор, 90+3
Видео голов и обзор матча
События матча
90’ +3
ГОЛ ! Мяч забил Лео Эстигор (Дженоа), асcист Аарон Мартин.
47’
ГОЛ ! Мяч забил Доменико Берарди (Сассуоло).
18’
ГОЛ ! Мяч забил Руслан Малиновский (Дженоа).
