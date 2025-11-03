Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ФОТО. От водителя автобуса до тренера клуба Ла Лиги: невероятная история
Другие новости
03 ноября 2025, 02:20 |
74
0

ФОТО. От водителя автобуса до тренера клуба Ла Лиги: невероятная история

Маноло Гонсалес – пример для всех

03 ноября 2025, 02:20 |
74
0
ФОТО. От водителя автобуса до тренера клуба Ла Лиги: невероятная история
Getty Images/Global Images Ukraine. Маноло Гонсалес

Маноло Гонсалес прошел путь от водителя автобуса в Бадалоне до тренера клуба Ла Лиги.

Его история – символ долгого, но честного восхождения в футболе.

46-летний наставник «Эспаньола» начинал в нижших лигах, тренируя любительские команды и параллельно работая водителем междугороднего автобуса до Барселоны. Лишь в 2018 году он решился оставить стабильную работу и поверил в свое тренерское призвание.

Больше ярких фото из жизни спортсменов в Telegram-канале LIFESTYLE на Sport.ua

В 2023 году Гонсалес возглавил «Эспаньол Б», а уже через год, после увольнения двух тренеров, стал главным в первой команде. Он не проиграл ни одного из 12 матчей и вывел клуб в Ла Лигу через плей-офф.

«Я обычный парень, – говорит Маноло. – Просто люблю футбол и делаю свое дело».

Несмотря на новый статус, он остается скромным и искренним: «Это не шоу, а игра, которую мы любим. И даже в Ла Лиге она все еще настоящая».

По теме:
Ханс-Дитер ФЛИК: «Вместе решили, что он должен стать будущим Барселоны»
ФОТО. Неймар поразил костюмом на Хэллоуин
ФОТО. У легенды футбола сын аутист. Его дочь очень тронута признанием
фото Ла Лига Эспаньол lifestyle чемпионат Испании по футболу
Максим Лапченко Источник: The Guardian
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Футбол | 02 ноября 2025, 11:25 6
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо
Гецко дал неожиданный прогноз на поединок Шахтер – Динамо

Известный в прошлом нападающий сборной Украины считает, что в предстоящем матче ничьи не будет

Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Футбол | 02 ноября 2025, 00:59 1
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»
Тренер: «Этот вратарь подвел себя, нас и сборную Украины»

Антоненко – о травме Марченко

ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Футбол | 03.11.2025, 00:45
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
ФОТО. В Италии умер легендарный тренер, который тренировал Наполи
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Футбол | 02.11.2025, 20:50
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
ШОВКОВСКИЙ: Мне позвонили из судейского корпуса и сказали, что это пенальти
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
01.11.2025, 08:41 7
Футбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
Дерек ЧИСОРА: «Усик потеряет титул чемпиона мира»
01.11.2025, 06:22
Бокс
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
02.11.2025, 09:22 3
Футбол
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
Реванш состоялся. Шахтер обыграл Динамо в Классическом в чемпионате
02.11.2025, 19:58 374
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 47
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем