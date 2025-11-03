ФОТО. От водителя автобуса до тренера клуба Ла Лиги: невероятная история

Маноло Гонсалес прошел путь от водителя автобуса в Бадалоне до тренера клуба Ла Лиги.

Его история – символ долгого, но честного восхождения в футболе.

46-летний наставник «Эспаньола» начинал в нижших лигах, тренируя любительские команды и параллельно работая водителем междугороднего автобуса до Барселоны. Лишь в 2018 году он решился оставить стабильную работу и поверил в свое тренерское призвание.

В 2023 году Гонсалес возглавил «Эспаньол Б», а уже через год, после увольнения двух тренеров, стал главным в первой команде. Он не проиграл ни одного из 12 матчей и вывел клуб в Ла Лигу через плей-офф.

«Я обычный парень, – говорит Маноло. – Просто люблю футбол и делаю свое дело».

Несмотря на новый статус, он остается скромным и искренним: «Это не шоу, а игра, которую мы любим. И даже в Ла Лиге она все еще настоящая».