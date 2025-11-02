Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании
Испания
02 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:56
195
0

ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании

Бразильский футболист разрывает «Мальорку»

02 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:56
195
0
ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании
Getty Images/Global Images Ukraine. Антони

Бразилец Антони за три минуты оформил гол + ассист за «Бетис» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

После забитого мяча в начале встречи Антони продолжил зажигать: вингер сначала оформил дубль, а затем отдал результативную передачу.

Нападающий улучшил свою статистику в испанском клубе в этом сезоне, записав в актив пятый гол и вторую результативную передачу.

Первый тайм между командами завершился уверенной победой «Бетиса» – 3:0.

ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании

По теме:
Милан – Рома – 1:0. Незабитый пенальти и 13 минут Довбика. Видео гола
ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге
ВИДЕО. Сольный проход Леау: Милан перед перерывом шокировал Рому
Бетис Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор Антони (Матеус дос Сантос)
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»
Футбол | 02 ноября 2025, 23:56 0
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»
Легенда Динамо: «Не удивлюсь, если киевляне опять опозорятся»

Олег Саленко высказался о состоянии столичного клуба

Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала
Куртуа выступил с требованием, чтобы футболист ушел из Реала

Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса

Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
Шахтер – Динамо. Прогноз и анонс на матч чемпионата Украины
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Футбол | 02.11.2025, 22:32
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
«Фальшивые бразильцы?» Легионер Шахтера потроллил Дениса Попова
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Шахтер – Динамо – 3:1. Украинское Классико во Львове. Видео голов и обзор
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
01.11.2025, 08:55 8
Футбол
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
У экс-динамовца Хачериди возникли проблемы
01.11.2025, 21:45 1
Футбол
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
01.11.2025, 08:02 4
Футбол
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
Леннокс ЛЬЮИС: «Знаете, почему бой с Кличко был таким тяжелым?»
02.11.2025, 08:20 10
Бокс
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
Александр КРАСЮК: «Все будут помнить это поражение Усика»
02.11.2025, 00:32 3
Бокс
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
ОФИЦИАЛЬНО. Рекорд в спорте. Легендарный клуб продали за $10 миллиардов
01.11.2025, 00:15
Баскетбол
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
01.11.2025, 09:45 16
Футбол
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
ШОВКОВСКИЙ – о фиаско от Шахтера, судействе и неназначенном пенальти
02.11.2025, 20:44 46
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем