Испания02 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:56
195
0
ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании
Бразильский футболист разрывает «Мальорку»
02 ноября 2025, 22:52 | Обновлено 02 ноября 2025, 22:56
195
0
Бразилец Антони за три минуты оформил гол + ассист за «Бетис» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Мальорки».
После забитого мяча в начале встречи Антони продолжил зажигать: вингер сначала оформил дубль, а затем отдал результативную передачу.
Нападающий улучшил свою статистику в испанском клубе в этом сезоне, записав в актив пятый гол и вторую результативную передачу.
Первый тайм между командами завершился уверенной победой «Бетиса» – 3:0.
Сообщить об ошибке
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
Настройте свою личную ленту новостей
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Футбол | 02 ноября 2025, 23:56 0
Олег Саленко высказался о состоянии столичного клуба
Футбол | 02 ноября 2025, 09:22 3
Тибо Куртуа устал от поведения Винисиуса
Футбол | 02.11.2025, 15:50
Футбол | 02.11.2025, 22:32
Футбол | 02.11.2025, 20:40
Комментарии 0
Популярные новости
01.11.2025, 08:55 8
01.11.2025, 21:45 1
01.11.2025, 08:02 4
02.11.2025, 08:20 10
02.11.2025, 00:32 3
01.11.2025, 00:15
01.11.2025, 09:45 16
02.11.2025, 20:44 46