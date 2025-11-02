Бразилец Антони за три минуты оформил гол + ассист за «Бетис» в матче 11-го тура Ла Лиги против «Мальорки».

После забитого мяча в начале встречи Антони продолжил зажигать: вингер сначала оформил дубль, а затем отдал результативную передачу.

Нападающий улучшил свою статистику в испанском клубе в этом сезоне, записав в актив пятый гол и вторую результативную передачу.

Первый тайм между командами завершился уверенной победой «Бетиса» – 3:0.

ВИДЕО. Дубль + ассист. Антони продолжает зажигать в Испании