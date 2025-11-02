Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги

Вечером 2 ноября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги.

«Бетис» одержал убедительную домашнюю победу над «Мальоркой» (3:0).

Все три гола были забить в первом тайме. Дубль оформил Антони, также отличился Абде Эззальзули.

Бетис набрал 19 очков и вошел в топ-5 Ла Лиги. Впереди: Реал (30), Барселона (25), Вильярреал (23), Атлетико (22).

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября 2025

Бетис – Мальорка – 3:0

Голы: Антони, 10, 34, Эззальзули, 37

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица