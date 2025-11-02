Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги
Чемпионат Испании
Бетис
02.11.2025 22:00 – FT 3 : 0
Мальорка
Испания
02 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:41
163
0

Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги

Еще один гол в свой актив записал Абде Эззалзули

02 ноября 2025, 23:59 | Обновлено 03 ноября 2025, 00:41
163
0
Дубль Антони. Бетис разгромил Мальорку и вошел в топ-5 Ла Лиги
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 ноября состоялся матч 11-го тура Ла Лиги.

«Бетис» одержал убедительную домашнюю победу над «Мальоркой» (3:0).

Все три гола были забить в первом тайме. Дубль оформил Антони, также отличился Абде Эззальзули.

Бетис набрал 19 очков и вошел в топ-5 Ла Лиги. Впереди: Реал (30), Барселона (25), Вильярреал (23), Атлетико (22).

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября 2025

Бетис – Мальорка – 3:0

Голы: Антони, 10, 34, Эззальзули, 37

Видео голов и обзор матча

Турнирная таблица

Команда Игры И В Н П З-П Форма Очки О
1 Реал Мадрид 11 10 0 1 26 - 10 09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид 30
2 Барселона 11 8 1 2 28 - 13 09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Барселона 3:1 Эльче26.10.25 Реал Мадрид 2:1 Барселона18.10.25 Барселона 2:1 Жирона05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад 25
3 Вильярреал 11 7 2 2 22 - 10 08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис04.10.25 Реал Мадрид 3:1 Вильярреал27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао 23
4 Атлетико Мадрид 11 6 4 1 21 - 10 08.11.25 19:30 Атлетико Мадрид - Леванте01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид27.09.25 Атлетико Мадрид 5:2 Реал Мадрид 22
5 Бетис 11 5 4 2 18 - 12 09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка27.10.25 Бетис 0:2 Атлетико Мадрид18.10.25 Вильярреал 2:2 Бетис05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна 19
6 Эспаньол 11 5 3 3 15 - 13 08.11.25 22:00 Эспаньол - Вильярреал02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол05.10.25 Эспаньол 1:2 Бетис26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол 18
7 Хетафе 11 5 2 4 12 - 13 09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Хетафе 0:1 Реал Мадрид03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 17
8 Алавес 11 4 3 4 11 - 10 08.11.25 15:00 Жирона - Алавес02.11.25 Алавес 2:1 Эспаньол26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия05.10.25 Алавес 3:1 Эльче27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес 15
9 Эльче 11 3 5 3 12 - 13 07.11.25 22:00 Эльче - Реал Сосьедад02.11.25 Барселона 3:1 Эльче25.10.25 Эспаньол 1:0 Эльче19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао05.10.25 Алавес 3:1 Эльче28.09.25 Эльче 2:1 Сельта 14
10 Райо Вальекано 11 4 2 5 12 - 14 09.11.25 17:15 Райо Вальекано - Реал Мадрид01.11.25 Вильярреал 4:0 Райо Вальекано26.10.25 Райо Вальекано 1:0 Алавес19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья 14
11 Атлетик Бильбао 11 4 2 5 11 - 13 09.11.25 15:00 Атлетик Бильбао - Реал Овьедо01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао25.10.25 Атлетик Бильбао 0:1 Хетафе19.10.25 Эльче 0:0 Атлетик Бильбао04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Вильярреал 1:0 Атлетик Бильбао 14
12 Сельта 11 2 7 2 13 - 14 09.11.25 22:00 Сельта - Барселона02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Сельта 1:1 Атлетико Мадрид28.09.25 Эльче 2:1 Сельта 13
13 Севилья 11 4 1 6 17 - 19 08.11.25 17:15 Севилья - Осасуна01.11.25 Атлетико Мадрид 3:0 Севилья24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка05.10.25 Севилья 4:1 Барселона28.09.25 Райо Вальекано 0:1 Севилья 13
14 Реал Сосьедад 11 3 3 5 13 - 16 07.11.25 22:00 Эльче - Реал Сосьедад01.11.25 Реал Сосьедад 3:2 Атлетик Бильбао24.10.25 Реал Сосьедад 2:1 Севилья19.10.25 Сельта 1:1 Реал Сосьедад05.10.25 Реал Сосьедад 0:1 Райо Вальекано28.09.25 Барселона 2:1 Реал Сосьедад 12
15 Осасуна 10 3 1 6 9 - 12 03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна26.10.25 Осасуна 2:3 Сельта18.10.25 Атлетико Мадрид 1:0 Осасуна03.10.25 Осасуна 2:1 Хетафе28.09.25 Бетис 2:0 Осасуна25.09.25 Осасуна 1:1 Эльче 10
16 Леванте 11 2 3 6 15 - 20 08.11.25 19:30 Атлетико Мадрид - Леванте02.11.25 Леванте 1:2 Сельта26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте19.10.25 Леванте 0:3 Райо Вальекано04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте27.09.25 Хетафе 1:1 Леванте 9
17 Мальорка 11 2 3 6 11 - 18 09.11.25 19:30 Мальорка - Хетафе02.11.25 Бетис 3:0 Мальорка26.10.25 Мальорка 1:1 Леванте18.10.25 Севилья 1:3 Мальорка04.10.25 Атлетик Бильбао 2:1 Мальорка27.09.25 Мальорка 1:0 Алавес 9
18 Валенсия 11 2 3 6 10 - 20 09.11.25 19:30 Валенсия - Бетис01.11.25 Реал Мадрид 4:0 Валенсия25.10.25 Валенсия 0:2 Вильярреал20.10.25 Алавес 0:0 Валенсия04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо 9
19 Реал Овьедо 10 2 1 7 7 - 19 03.11.25 22:00 Реал Овьедо - Осасуна25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо17.10.25 Реал Овьедо 0:2 Эспаньол04.10.25 Реал Овьедо 0:2 Леванте30.09.25 Валенсия 1:2 Реал Овьедо25.09.25 Реал Овьедо 1:3 Барселона 7
20 Жирона 11 1 4 6 10 - 24 08.11.25 15:00 Жирона - Алавес31.10.25 Хетафе 2:1 Жирона25.10.25 Жирона 3:3 Реал Овьедо18.10.25 Барселона 2:1 Жирона04.10.25 Жирона 2:1 Валенсия26.09.25 Жирона 0:0 Эспаньол 7
Полная таблица

События матча

37’
ГОЛ ! Мяч забил Абдессамад Эззалзули (Бетис), асcист Антони.
34’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Эктор Бельерин.
10’
ГОЛ ! Мяч забил Антони (Бетис), асcист Кучо Эрнандес.
Абде Эззалзули Антони (Матеус дос Сантос) Бетис Мальорка чемпионат Испании по футболу Ла Лига видео голов и обзор
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
