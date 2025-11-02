2 ноября на Картуха пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором Бетис встретится с Мальоркой.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Бетис

Команда - довольно типичный пример тренерской. Она не так давно играет под руководством Пеллегрини, как тот же Атлетико с его Симеоне. Но Мануэль обеспечивает неплохую стабильность, вот и в прошлом сезоне получилось одновременно дойти до финала Лиги конференций, и подняться на шестое место в Примере.

Сейчас клуб из Севильи играет в более статусной Лиге Европы. И, хотя и не рвет там жилы, но смотрится неплохо: выиграл на выезде у Лудогорца при ничьих с Ноттингем Форест и Генком. В чемпионате был не лучший старт, но осенью набрали обороты. В том числе за счет того, что в дэдлайн наконец-то договорились с Манчестер Юнайтед и воссоединились с Антони. Только в прошлом туре прервали беспроигрышную серию, уступив 0:2 Атлетико. После этого оторвались в кубке, забив сопернику семь голов.

Мальорка

Клуб при Аррасате смогли избавиться от клейма футбольного лифта, перестав вылетать в Сегунду. Более того, с мексиканцем в 2024-м даже дошли до финала кубка Испании, где, правда, уступили. Летом того года пришел новый наставник, Аррасате. И начинал очень даже неплохо, реально навязав борьбу за еврокубки. Не хватило для успеха не так и много - с 48 очками в итоге замкнули топ-10 турнирной таблицы.

Но после паузы, в новом чемпионате, старт был провален, несмотря на привычно неплохую статистику Ведата Мурики. Первые шесть туров принесли только два очка, впрочем, тогда успели сыграть с Барселоной, Реалом и Атлетико (причем последним свели ничью). А потом успели выиграть у Алавеса и Севильи, взяв семь очков за четыре поединка. Ну и в кубке на этой неделе не было проблем с Атлетик Сен-Жуст.

Статистика личных встреч

У клуба из Севильи было пять побед кряду. Но в прошлом сезоне они все же проиграли на выезде, хотя потом снова были сильнее дома.

Прогноз

Букмекерские конторы все-таки не верят, что гости навяжут реальную борьбу. Согласимся и поставим на победу Антони и компании (коэффициент - 1,61).