02 ноября 2025, 16:02
Коко Гауфф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025

Коко Гауфф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Коко Гауфф

2 ноября американские теннисисты Коко Гауфф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 5) начнут выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.

Гауфф и Пегула проведут очное противостояние в первом туре группы Штеффи Графф. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.

Ранее Джессики и Коко играли между собой сем раз – счет 4:3 в пользу Пегулы.

В одном квартете Гауфф и Пегула выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини.

Внимание! Трансляция матча осуществляется сторонним сервисом (плеером), содержание которого не управляется и не контролируется Sport.ua.
Использование этого плеера – добровольное и сознательное решение пользователя, который принимает все риски, связанные с использованием этого плеера.

Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей

Коко Гауфф Джессика Пегула смотреть онлайн Итоговый турнир WTA
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
