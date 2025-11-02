Коко Гауфф – Джессика Пегула. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите видеотрансляцию матча группового этапа на Итоговом турнире WTA 2025
2 ноября американские теннисисты Коко Гауфф (WTA 3) и Джессика Пегула (WTA 5) начнут выступления на Итоговом турнире WTA 2025 в Эр-Рияде, Саудовская Аравия.
Гауфф и Пегула проведут очное противостояние в первом туре группы Штеффи Графф. Встреча начнется ориентировочно в 17:30 по Киеву.
Ранее Джессики и Коко играли между собой сем раз – счет 4:3 в пользу Пегулы.
В одном квартете Гауфф и Пегула выступают вместе с Ариной Соболенко и Жасмин Паолини.
Итоговый турнир WTA 2025: расписание и результаты матчей
