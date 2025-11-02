2 ноября на Мендисоросса пройдет матч 11-го тура Примеры, в котором Алавес встретится с Эспаньолом.

Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Алавес

Команда звезд с неба не хватает. Но при этом сумела себе постепенно выстроить репутацию достаточно крепкого середняка, который может только мечтать о борьбе за еврокубки, но и не ведет борьбы за выживание. Это в целом подтвердили и в прошлом сезоне, набрав 42 очка. Это при невероятной конкуренции того розыгрыша позволило закончить на пятнадцатой итоговой позиции.

В этом сезоне представители Витории показывают вполне соответствующую своему уровню статистику. Да, чаще всего, уже четыре раза, они проигрывали. Но все же очки набирают достаточно бойко, и уже собрали победы над Леванте, Атлетиком (причем на выезде) и Эльче, также трижды заканчивали ничьи. Ну, а на этой неделе разгромили 7:0 некий Гечо в рамках кубка страны. Хотя в чемпионате соотношение голов равное: по девять в чужие и свои ворота.

Эспаньол

Клуб начал расстраивать болельщиков пару лет назад, начав очень уж регулярно вылетать в Сегунду. Более того, в 2024-м хотя и вернулись оттуда снова сразу же, с первой попытки, но не напрямую - пришлось проходить сито плей-офф. Зато уже в Ла Лиге на этот раз новичок взял те же 42 очка, что и их следующий соперник, к тому же по дополнительным показателям опередили его на одну ступеньку.

Сейчас подопечные Маноло Гонсалеса еще набрали обороты. Они начали на ура, с волевой победы над самим Атлетико, да и потом активно набирали очки, в основном побеждая. Потом, правда, без спада не обошлось, в конце сентября - начале октября была серия из пары поражений при двух ничьих. Но она, похоже, уже позади: снова выиграли трижды кряду, с учетом 2:1 с Атлетик Льеида в кубке.

Статистика личных встреч

В пяти крайних поединках четырежды выиграли каталонцы при одном поражении. В том числе в прошлом сезоне они оказались сильнее в обоих матчах.

Прогноз

Букмекерские конторы считают намного более вероятной победу хозяев арены. Но, кажется, гости достаточно хороши, чтобы взять минимум очко - они не проиграют (коэффициент - 1,6)