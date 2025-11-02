Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге
Чемпионат Испании
Леванте
02.11.2025 15:00 – FT 1 : 2
Сельта
Испания
02 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:49
ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге

Вечером 2 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании

ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге
Getty Images/Global Images Ukraine

Вечером 2 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании

Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Сельта в гостях обыграла Леванте (2:1).

Алавес нанес Эспаньол со счетом 2:1.

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

Леванте – Сельта – 1:2

Голы: Арриага, 66 – Мингеса, 40, Роман, 90+1

Алавес – Эспаньол – 2:1

Голы: Суарес, 5, Бойе, 40 – Фернандес, 56

События матча

90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Роман (Сельта), асcист Оскар Мингеса.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кервин Арриага (Леванте).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Сельта), асcист Серхио Каррейра.
29’
Унай Венседор (Леванте) получает красную карточку.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Сельта Алавес Леванте Эспаньол видео голов и обзор Денис Суарес Оскар Мингеса
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
