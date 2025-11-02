Испания02 ноября 2025, 23:32 | Обновлено 02 ноября 2025, 23:49
113
0
ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге
Вечером 2 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании
113
0
Вечером 2 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании
Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Сельта в гостях обыграла Леванте (2:1).
Алавес нанес Эспаньол со счетом 2:1.
Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября
Леванте – Сельта – 1:2
Голы: Арриага, 66 – Мингеса, 40, Роман, 90+1
Алавес – Эспаньол – 2:1
Голы: Суарес, 5, Бойе, 40 – Фернандес, 56
События матча
90’ +1
ГОЛ ! Мяч забил Мигель Роман (Сельта), асcист Оскар Мингеса.
66’
ГОЛ ! Мяч забил Кервин Арриага (Леванте).
40’
ГОЛ ! Мяч забил Оскар Мингеса (Сельта), асcист Серхио Каррейра.
29’
Унай Венседор (Леванте) получает красную карточку.
