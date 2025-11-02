ВИДЕО. Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге

Вечером 2 ноября состоялись матчи 11-го тура чемпионата Испании

Сельта и Алавес взяли по три очка в Ла Лиге.

Сельта в гостях обыграла Леванте (2:1).

Алавес нанес Эспаньол со счетом 2:1.

Ла Лига. 11-й тур, 2 ноября

Леванте – Сельта – 1:2

Голы: Арриага, 66 – Мингеса, 40, Роман, 90+1

Алавес – Эспаньол – 2:1

Голы: Суарес, 5, Бойе, 40 – Фернандес, 56