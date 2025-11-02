Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Леванте
02.11.2025 15:00 - : -
Сельта
Испания
02 ноября 2025, 06:37 |
Леванте – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 2 ноября и начнется в 15:00 по Киеву

Леванте – Сельта. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

2 ноября на Сьютат де Валенсия пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Леванте встретится с Сельтой.

Поединок начнется в 15:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Леванте

Команда с 2022-го года болталась в Сегунде. Только у Хулиана Калеро получилось обеспечить нужный прогресс. В итоге получилось выиграть дивизион, причем досрочно - а ведь в предыдущем розыгрыше футболисты даже в плей-офф не участвовали, заняв восьмое место.

Очевидно, что задачей новичка была цепляться за очки, и в итоге набрать их столько, чтобы выжить в Ла Лиге. И правда, половина матчей, уже пять, закончилась поражениями. Но и в кубке борьба продолжается - там на этой неделе прошли Ориуэлу, правда, тяжело, 4:3. И в чемпионате получилось обыграть Жирону и Овьедо - это в сочетании с тремя ничьими пока что позволяет клубу держаться над зоной вылета. Но, конечно же, желательно дома брать ничьи, тем более что дальше будет довольно неприятный график матчей.

Сельта

Клуб позвал на тренерский пост тогда совсем малоизвестного Хиральдеса в позапрошлом сезоне. Для начала тот вывел новых подопечных из затяжной ямы, а в следующей темпораде получилось удивить всех. С 55 очками получилось закончить на седьмой позиции!

Это позволило вернуть в Виго Лигу Европы. Там испанцы стартовали достаточно добро: обыграли не только ПАОК, но и Ниццу, правда, и там начинали с поражения Штутгарту. Но в Примере в первых девяти турах было семь ничьих (причем все с идентичным счетом, 1:1) при паре поражений, с Хетафе на самом старте и с Эльче в конце сентября. И только в крайнем туре обыграли Осасуну, причем на выезде (3:2). Ну, а на этой неделе снова сумели победить, впрочем, в кубке играли с совсем уж скромным соперником.

Статистика личных встреч

Четырежды уже Сельта не проигрывала - по дважды брала ничью и побеждала.

Прогноз

Букмекерские конторы отдают небольшое предпочтение опытным гостям из Виго. Но они очень уж часто пропускают, так что лучше применить ставку на итого забьют более 2,5 голов (коэффициент - 1,8)

Прогноз Sport.ua
Леванте
2 ноября 2025 -
15:00
Сельта
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
