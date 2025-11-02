Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате
Орлы одолели Виторию Гимараеш 3:0, Георгий провел первый тайм, Трубин сыграл на ноль
Статистический портал WhoScored поставил украинцам Георгию Судакова (хавбек) и Анатолию Трубин (голкипер) оценки за матч 10-го тура чемпионата Португалии против команды Витории Гимараеш (3:0).
Судаков получил оценку в 6.5 балла, а Трубин – в 7.0. Георгий отметился желтой на 45+1-й минуте, провел первый тайм и был заменен в перерыве. Анатолий отыграл весь поединок и совершил три сейва, сохранив ворота сухими.
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Лучшим игроком встречи был признан автор одного ассиста в составе лиссабонского коллектива Доди Лукебакио – 8.5.
В таблице чемпионата Португалии Бенфика занимает третье место с 24 очками. У Витории 11 пунктов и 11-я позиция.
Оценки WhoScored за матч Витория Гимараеш – Бенфика (0:3)
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов
Известный в прошлом тренер – о нападающих «Динамо»