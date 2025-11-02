Известны оценки Судакова и Трубина за выигранный матч Бенфики в чемпионате

Статистический портал WhoScored поставил украинцам Георгию Судакова (хавбек) и Анатолию Трубин (голкипер) оценки за матч 10-го тура чемпионата Португалии против команды Витории Гимараеш (3:0).

Судаков получил оценку в 6.5 балла, а Трубин – в 7.0. Георгий отметился желтой на 45+1-й минуте, провел первый тайм и был заменен в перерыве. Анатолий отыграл весь поединок и совершил три сейва, сохранив ворота сухими.

Лучшим игроком встречи был признан автор одного ассиста в составе лиссабонского коллектива Доди Лукебакио – 8.5.

В таблице чемпионата Португалии Бенфика занимает третье место с 24 очками. У Витории 11 пунктов и 11-я позиция.

Оценки WhoScored за матч Витория Гимараеш – Бенфика (0:3)