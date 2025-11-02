Витория Гимараеш – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина, Судаков. Видео голов
1 ноября прошел матч 10-го тура чемпионата Португалии
1 ноября в 22:30 стартовал поединок 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Витория» Гимараеш и «Бенфика».
Команды встретились на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимараеш.
Лиссабонский клуб в составе с украинским вратарем Анатолием Трубиным оформил сухую победу со счетом 3:0.
Другой украинский игрок Георгий Судаков сыграл только первый тайм и не запомнился результативными действиями.
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября
«Витория» Гимарайнш – «Бенфика» – 0:3
Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87
Удаление: Бланко, 56
Видео голов и обзор матча
События матча
