1 ноября в 22:30 стартовал поединок 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Витория» Гимараеш и «Бенфика».

Команды встретились на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимараеш.

Лиссабонский клуб в составе с украинским вратарем Анатолием Трубиным оформил сухую победу со счетом 3:0.

Другой украинский игрок Георгий Судаков сыграл только первый тайм и не запомнился результативными действиями.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября

«Витория» Гимарайнш – «Бенфика» – 0:3

Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87

Удаление: Бланко, 56

Видео голов и обзор матча