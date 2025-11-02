Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витория Гимараеш – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина, Судаков. Видео голов
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
01.11.2025 22:30 – FT 0 : 3
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
02 ноября 2025, 01:39 | Обновлено 02 ноября 2025, 01:46
214
0

Витория Гимараеш – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина, Судаков. Видео голов

1 ноября прошел матч 10-го тура чемпионата Португалии

02 ноября 2025, 01:39 | Обновлено 02 ноября 2025, 01:46
214
0
Витория Гимараеш – Бенфика – 0:3. Сухой матч Трубина, Судаков. Видео голов
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

1 ноября в 22:30 стартовал поединок 10-го тура чемпионата Португалии между клубами «Витория» Гимараеш и «Бенфика».

Команды встретились на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимараеш.

Лиссабонский клуб в составе с украинским вратарем Анатолием Трубиным оформил сухую победу со счетом 3:0.

Другой украинский игрок Георгий Судаков сыграл только первый тайм и не запомнился результативными действиями.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября

«Витория» Гимарайнш «Бенфика» 0:3

Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87

Удаление: Бланко, 56

Видео голов и обзор матча

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Регу (Бенфика).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Даль (Бенфика), асcист Леандро Баррейро Мартинс.
57’
Фабио Бланко (Витория Гимараеш) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Араужу (Бенфика), асcист Доди Лукебакио.
По теме:
ВИДЕО. Париж сотворил сенсацию в матче с Монако, Марсель гонится за ПСЖ
ВИДЕО. Определен первый участник 1/4 финала плей-офф MLS 2025
Аль-Наср – Аль-Фейха – 2:1. Дубль Роналду, 952 мяча. Видео голов, обзор
Бенфика чемпионат Португалии по футболу Витория Гимараеш Анатолий Трубин Георгий Судаков видео голов и обзор
Андрей Витренко
Андрей Витренко Sport.ua
Оцените материал
(5)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Футбол | 01 ноября 2025, 08:41 2
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»
Экс-капитан Динамо: «Мне не совсем приятны такие люди, как Блохин»

Николай Морозюк заявил, что ему неприятно было пересекаться с известным украинским тренером

Владислав Ващук не верит в победу Динамо над Шахтером
Футбол | 01 ноября 2025, 20:48 9
Владислав Ващук не верит в победу Динамо над Шахтером
Владислав Ващук не верит в победу Динамо над Шахтером

Известный в прошлом защитник «бело-синих» в предстоящем поединке ставит на результативную ничью

Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Бокс | 01.11.2025, 07:42
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
Майк ТАЙСОН: «Это единственный боксер, который сейчас похож на меня»
ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам
Футбол | 02.11.2025, 00:25
ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам
ФОТО. Ламин Ямаль расстался с Никки Николь. По личным причинам
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Бокс | 01.11.2025, 05:22
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Дэвид ХЭЙ: «У него лучшие шансы победить Усика. Он просто гений»
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
САБО: «А зачем Шовковский вернул его в Динамо в 34 года?»
01.11.2025, 05:12 10
Футбол
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 60
Футбол
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
ВЕРНИДУБ: «Лучше его раньше уволить. Не думаю, что Динамо и Шахтер...»
01.11.2025, 02:02
Футбол
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
Паркер раскрыл причину, почему Усик отказался с ним драться
31.10.2025, 06:02
Бокс
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем