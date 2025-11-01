1 ноября на Эштадиу Афонсу Энрикеш пройдет матч 11-го тура Примейры Португалии, в котором Витория Гимараеш встретится с Бенфикой. Поединок начнется в 22:30 по киевскому времени.

Витория Гимараеш

Команда относится ко второму эшелону португальского футбола. В том числе это проявляется в том, что получается постоянно играть в еврокубках - но, как правило, в наименее рейтинговом из них. В 2002-2024 трижды был старт в Лиге конференций. Но в прошлом сезоне уже ограничились только шестым местом на внутренней арене, и сейчас приходится обходиться без привычной дополнительной, международной нагрузки.

Несмотря на более простое расписание, и в новом сезоне не получилось прибавить. Скорее наоборот, пока что старт получился довольно посредственным. Достаточно сказать, что в прошлом туре, с Фамаликаном, уступили 0:2, и это уже четвертое поражение, тогда как выиграть пока что получилось там только у трех противников - ждали точно большего привыкшие к неплохим успехам болельщики.

Бенфика

Клуб остается грандом, но в последние годы он был строго вторым - сильнее всех остальных, даже Порту, но проигрывая гонку за основные титулы Спортингу. В прошлом сезоне, например, Трубин и компания ограничились только выигранным Кубком Лиги. Да и в этом, удачно стартовав в Примейре и квалификации Лиги чемпионов, потом осень начали с осечек, с Санта-Кларой и особенно Карабахом. Это и привело ко смене наставника.

В итоге в Португалию вернулся Моуринью. Но пока что в Лиге чемпионов при нем только проигрывали. Да и на внутренней арене уже были осечки. Впрочем, ниже своего, достаточно высокого уровня, команда из столицы страны не опускается. Ну и все более уверенно тут осваивается Судаков, что пришел только в дэдлайн, который и забивает, и раздает.

Статистика личных встреч

В пяти последних очных поединках только раз Витория смогла зацепиться хотя бы за ничью.

Прогноз

Букмекерские конторы не верят, что сейчас хозяева сумеют создать проблемы вице-чемпиону. Ждем тут победы гостей с форой -1 гол (коэффициент - 1,72).