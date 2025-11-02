Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
01.11.2025 22:30 – FT 0 : 3
Бенфика
Португалия
02 ноября 2025, 00:31 | Обновлено 02 ноября 2025, 00:33
Лиссабонцы одержали победу со счетом 3:0

Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября столичная «Бенфика» отправилась в гости к клубу «Витория» Гимарайнш в рамках десятого тура чемпионата Португалии.

Матч команды провели на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш.

«Бенфика» оформила уверенную победу со счетом 3:0, забив два мяча, когда команда соперника находилась в меньшинстве.

Сухой матч провел вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин. Другой украинец из состава «орлов» Георгий Судаков сыграл только первый тайм и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября

«Витория» Гимарайнш — «Бенфика» — 0:3

Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87

Удаление: Бланко, 56

События матча

87’
ГОЛ ! Мяч забил Жоау Регу (Бенфика).
62’
ГОЛ ! Мяч забил Самуэль Даль (Бенфика), асcист Леандро Баррейро Мартинс.
57’
Фабио Бланко (Витория Гимараеш) получает красную карточку.
53’
ГОЛ ! Мяч забил Томаш Араужу (Бенфика), асcист Доди Лукебакио.
