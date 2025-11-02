Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию
Лиссабонцы одержали победу со счетом 3:0
1 ноября столичная «Бенфика» отправилась в гости к клубу «Витория» Гимарайнш в рамках десятого тура чемпионата Португалии.
Матч команды провели на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш.
«Бенфика» оформила уверенную победу со счетом 3:0, забив два мяча, когда команда соперника находилась в меньшинстве.
Сухой матч провел вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин. Другой украинец из состава «орлов» Георгий Судаков сыграл только первый тайм и результативными действиями не отметился.
Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября
«Витория» Гимарайнш — «Бенфика» — 0:3
Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87
Удаление: Бланко, 56
VAMOOOOOS!! ✊#VSCSLB | #LigaPortugalBetclic pic.twitter.com/HtJZvHMPmW— SL Benfica (@SLBenfica) November 1, 2025
События матча
