Сухарь Трубина, тайм от Судакова. Бенфика уничтожила в гостях Виторию

1 ноября столичная «Бенфика» отправилась в гости к клубу «Витория» Гимарайнш в рамках десятого тура чемпионата Португалии.

Матч команды провели на арене «Эштадиу Д. Афонсу Энрикеш» в городе Гимарайнш.

«Бенфика» оформила уверенную победу со счетом 3:0, забив два мяча, когда команда соперника находилась в меньшинстве.

Сухой матч провел вратарь «Бенфики» Анатолий Трубин. Другой украинец из состава «орлов» Георгий Судаков сыграл только первый тайм и результативными действиями не отметился.

Чемпионат Португалии. 10-й тур, 1 ноября

«Витория» Гимарайнш — «Бенфика» — 0:3

Голы: Араужу, 53; Даль, 62, Регу, 87

Удаление: Бланко, 56