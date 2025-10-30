В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Витория Гимараеш» и «Бенфика».

Игра пройдет в Гимараэше на стадионе «Афонсу Энрикеш».

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция