Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Чемпионат Португалии
Витория Гимараеш
01.11.2025 22:30 - : -
Бенфика
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Португалия
30 октября 2025, 18:05 | Обновлено 30 октября 2025, 18:06
84
0

Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите матч португальского чемпионата 1 ноября в 22:30

30 октября 2025, 18:05 | Обновлено 30 октября 2025, 18:06
84
0
Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. Георгий Судаков

В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Витория Гимараеш» и «Бенфика».

Игра пройдет в Гимараэше на стадионе «Афонсу Энрикеш».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Витория Гимараеш – Бенфика
Смотреть трансляцию
Трансляция матча В эфире

Favbet
Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
Сделать ставку Зробити ставку
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
ФОТО. Анатолий Трубин показал свой дом в Португалии. Роскошь
Георгий СУДАКОВ: «Я хочу жить только в Украине»
«Не люблю играть в футбол». Моуриньо нашел негатив в матче Бенфики
Витория Гимараеш Бенфика чемпионат Португалии по футболу смотреть онлайн Анатолий Трубин Георгий Судаков
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Что скажет Винисиус. Реал через агентов сделал игроку предложение
Футбол | 30 октября 2025, 18:45 0
Что скажет Винисиус. Реал через агентов сделал игроку предложение
Что скажет Винисиус. Реал через агентов сделал игроку предложение

Подпишет ли игрок новый контракт

Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Футбол | 29 октября 2025, 19:57 295
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер
Долгожданная победа в Классико. Динамо с камбэком обыграло Шахтер

Киевляне вышли в четвертьфинал Кубка Украины

Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины
Футбол | 30.10.2025, 15:11
Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины
Сказка завершилась. Феникс-Мариуполь выбил Агротех из Кубка Украины
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Футбол | 30.10.2025, 00:21
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Футбол | 30.10.2025, 03:43
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
ФОТО. Шахтер проиграл Динамо в Кубке. Реакция Срны и Палкина
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
Жирона с голами Цыганкова и Ваната вышла в 1/32 финала Кубка, выбив клуб D5
28.10.2025, 22:45 7
Футбол
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
Определены 3 команды, вышедшие в 1/4 финала Кубка Украины
28.10.2025, 17:47 8
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 11
Футбол
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
Где смотреть онлайн Кубок Украины Динамо – Шахтер
29.10.2025, 07:34
Футбол
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
ЛЕОНЕНКО: «Вопрос к Суркису, зачем его покупали. Два миллиона выбросили»
29.10.2025, 07:51 6
Футбол
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем