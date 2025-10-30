01.11.2025 22:30 - : -
Витория Гимараеш – Бенфика. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите матч португальского чемпионата 1 ноября в 22:30
В субботу, 1 ноября, состоится матч 10-го тура чемпионата Португалии по футболу, в котором встретятся «Витория Гимараеш» и «Бенфика».
Игра пройдет в Гимараэше на стадионе «Афонсу Энрикеш».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Начало поединка запланировано на 22:30 по киевскому времени.
Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.
