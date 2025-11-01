Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 21:41
Бавария продолжила уникальную победную серию в сезоне до 15 матчей

Очередной жертвой Баварии стал леверкузенский Байер

Бавария продолжила уникальную победную серию в сезоне до 15 матчей


Бавария, победив в матче Бундеслиги леверкузенский Байер, обновила свой же рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд с начала сезона.

В матче 10-го тура чемпионата Германии мюнхенцы дома победили «фармацевтов» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 15 матчей во всех турнирах.

Это стало новым рекордом для команд топ-5 европейских чемпионатов.

Напомним, предыдущее достижение (14) установила сама Бавария в предыдущем матче Кубка Германии, превзойдя рекорд Милана, который держался с сезона 1992/93 (13).

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (15 матчей)

  • Бундеслига, Бавария – Байер – 3:0
  • Кубок Германии, Кельн – Бавария – 1:4
  • Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
  • Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
  • Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
  • Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
  • Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
  • Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
  • Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
  • Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
  • Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
  • Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
  • Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
  • Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
