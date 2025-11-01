Бавария продолжила уникальную победную серию в сезоне до 15 матчей
Очередной жертвой Баварии стал леверкузенский Байер
Бавария, победив в матче Бундеслиги леверкузенский Байер, обновила свой же рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд с начала сезона.
В матче 10-го тура чемпионата Германии мюнхенцы дома победили «фармацевтов» со счетом 3:0.
Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 15 матчей во всех турнирах.
Это стало новым рекордом для команд топ-5 европейских чемпионатов.
Напомним, предыдущее достижение (14) установила сама Бавария в предыдущем матче Кубка Германии, превзойдя рекорд Милана, который держался с сезона 1992/93 (13).
Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (15 матчей)
- Бундеслига, Бавария – Байер – 3:0
- Кубок Германии, Кельн – Бавария – 1:4
- Бундеслига, Боруссия Менхенгладбах – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Бавария – Брюгге – 4:0
- Бундеслига, Бавария – Боруссия Дортмунд – 2:1
- Бундеслига, Айнтрахт – Бавария – 0:3
- Лига чемпионов, Пафос – Бавария – 1:5
- Бундеслига, Бавария – Вердер – 4:0
- Бундеслига, Хоффенхайм – Бавария – 1:4
- Лига чемпионов, Бавария – Челси – 3:1
- Бундеслига, Бавария – Гамбург – 5:0
- Бундеслига, Аугсбург – Бавария – 2:3
- Кубок Германии, Висбаден – Бавария – 2:3
- Бундеслига, Бавария – РБ Лейпциг – 6:0
- Суперкубок Германии, Штутгарт – Бавария – 1:2
