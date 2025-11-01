Бавария продолжила уникальную победную серию в сезоне до 15 матчей

Бавария, победив в матче Бундеслиги леверкузенский Байер, обновила свой же рекорд для команд топ-5 европейских чемпионатов по количеству побед подряд с начала сезона.

В матче 10-го тура чемпионата Германии мюнхенцы дома победили «фармацевтов» со счетом 3:0.

Благодаря этой победе Бавария продлила свою победную серию на старте сезона 2025/26 до 15 матчей во всех турнирах.

Это стало новым рекордом для команд топ-5 европейских чемпионатов.

Напомним, предыдущее достижение (14) установила сама Бавария в предыдущем матче Кубка Германии, превзойдя рекорд Милана, который держался с сезона 1992/93 (13).

Победная серия Баварии в сезоне 2025/26 (15 матчей)