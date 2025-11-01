Франция01 ноября 2025, 18:22 |
ПСЖ – Ницца. Видео голов и обзор матча (обновляется)
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1
В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором играют «ПСЖ» и «Ницца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Встреча стартовала в 18:00.
В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.
Лига 1. 11-й тур, 1 ноября.
ПСЖ – Ницца – 0:0 (обновляется)
