ПСЖ – Ницца. Видео голов и обзор матча (обновляется)

В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором играют «ПСЖ» и «Ницца».

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Встреча стартовала в 18:00.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига 1. 11-й тур, 1 ноября.

ПСЖ – Ницца – 0:0 (обновляется)