Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Франция
01 ноября 2025, 18:22 |
194
0

ПСЖ – Ницца. Видео голов и обзор матча (обновляется)

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, проходит матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором играют «ПСЖ» и «Ницца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра проходит в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Встреча стартовала в 18:00.

В стартовом составе парижан вышел украинец Илья Забарный.

Лига 1. 11-й тур, 1 ноября.

ПСЖ – Ницца – 0:0 (обновляется)

Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
