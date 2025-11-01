Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ с Забарным выиграл матч-триллер в Лиге один. Гол на 90+4-й
Чемпионат Франции
ПСЖ
01.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Ницца
Франция
01 ноября 2025, 20:01
ПСЖ с Забарным выиграл матч-триллер в Лиге один. Гол на 90+4-й

Парижане забили победный гол в конце матча

ПСЖ с Забарным выиграл матч-триллер в Лиге один. Гол на 90+4-й
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, прошел матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Ницца».

Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Поединок завершился победой парижан.

Все в матче шло к сухой ничьей, однако Гонасалу Рамуш принес победу чемпионам на 90+4-й минуте.

Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ» и помог команде сохранить ворота на замке.

«ПСЖ» с 24 очками продолжает возглавлять чемпионат Франции с 24 очками.

Лига 1. 11-й тур, 1 ноября.

ПСЖ – Ницца – 1:0
Голы: Рамуш, 90+4.

ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Хакими, Пачо, Забарный, Невеш (Руис 65), Витинья, Заир-Эмери (Дембеле 72), Маюлу (Рамуш 72), Барколя (Ли Кан Ин 66), Кварацхелия.

Ницца: Диуф, Абди, Менди, Оппонг, Ба, Бар, Сансон (Вангаутте 71), Гоувея, Луше (Абдул-Самед 84), Будави, Янссон (Диоп 46, Бога 72).

ТУРНИРНАЯ ТАБЛИЦА ЛИГИ 1

Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
