ПСЖ с Забарным выиграл матч-триллер в Лиге один. Гол на 90+4-й
Парижане забили победный гол в конце матча
В субботу, 1 ноября, прошел матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретились «ПСЖ» и «Ницца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра прошла в Париже на стадионе «Парк де Пренс». Поединок завершился победой парижан.
Все в матче шло к сухой ничьей, однако Гонасалу Рамуш принес победу чемпионам на 90+4-й минуте.
Украинец Илья Забарный вышел в стартовом составе «ПСЖ» и помог команде сохранить ворота на замке.
«ПСЖ» с 24 очками продолжает возглавлять чемпионат Франции с 24 очками.
Лига 1. 11-й тур, 1 ноября.
ПСЖ – Ницца – 1:0
Голы: Рамуш, 90+4.
ПСЖ: Шевалье, Мендеш, Хакими, Пачо, Забарный, Невеш (Руис 65), Витинья, Заир-Эмери (Дембеле 72), Маюлу (Рамуш 72), Барколя (Ли Кан Ин 66), Кварацхелия.
Ницца: Диуф, Абди, Менди, Оппонг, Ба, Бар, Сансон (Вангаутте 71), Гоувея, Луше (Абдул-Самед 84), Будави, Янссон (Диоп 46, Бога 72).
Ne jamais rien lâcher ❤️💙— Paris Saint-Germain (@PSG_inside) November 1, 2025
#PSGOGCN I @Ligue1 pic.twitter.com/glliBasjUF
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Поединок прошел в Буче на стадионе «Юбилейный»
Кличко выделил Сандерса