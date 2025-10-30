Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Франции
ПСЖ
01.11.2025 18:00 - : -
Ницца
Франция
30 октября 2025, 17:57 | Обновлено 30 октября 2025, 17:58
Смотрите 1 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1

Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ницца».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».

Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.

В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.

Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ смотреть онлайн Илья Забарный Ницца
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
