ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Смотрите 1 ноября в 18:00 по Киеву матч Лиги 1
В субботу, 1 ноября, состоится матч 11-го тура французской Лиги 1, в котором встретятся «ПСЖ» и «Ницца».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua
Игра пройдет в Париже на стадионе «Парк де Пренс».
Старт поединка запланирован на 18:00 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал MEGOGO.
ПСЖ – Ницца. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
ПСЖ – НиццаСмотреть трансляцию
|
