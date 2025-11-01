1 ноября на Парк де Пренс пройдет матч 11-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Ниццей. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне наконец-то добралась до заветной цели - она стала победителем Лиги чемпионов! Ну и заодно Луис Энрике выиграл все остальные турниры на внутренней арене - правда, в финале клубного чемпионата мира летом уступили крупно Челси. Возможно, это стало последней каплей в определении приоритетов на трансферное окно. Ведь на нем гранд сменил голкипера, списав Доннаруму и пригласив молодого Шевалье, и дожал Борнмут на трансфер Забарного.

Пока что в новом сезоне в приоритете остаются еврокубки. И там французы успешны: с трудом, но взяли Суперкубок УЕФА, по пенальти обыграв там Тоттенхэм. А также стартовали с трех побед в Лиге чемпионов. Илья там был основным, но после бенефиса с Барселоной провалился с Байером. Впрочем, и без удаленного центрбека в итоге оформили 7:2! Куда больше осечек у парижан на внутренней арене. Но все равно они там в лидерах, и никто не верит, что победитель Лиги 1 сейчас изменится - класс на дистанции даст о себе знать.

Ницца

Клуб в прошлом сезоне наконец-то показал ощутимый результат, которого так долго ждали нынешние инвесторы. В непростой конкуренции именно подопечные Франка Эса сумели стать четвертыми в итоговой таблице.

Такой результат отправил команду в квалификацию Лиги чемпионов. Там, впрочем, ограничились поражениями Бенфике: четыре сухих пропущенных за два матча. Да и в Лиге Европы не получилось зацепиться за ничью ни с Ромой, ни с Фенербахче, ни с Сельтой. Наблюдается спад и на внутренней арене - там не выигрывают и половину матчей в Лиге 1.

Статистика личных встреч

В пяти крайних поединках у Ниццы получилось победить гранда дважды, и еще в одном случае закончили ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для фаворита, уж очень слабы гости на данный момент. Ставим на чемпиона с форой в размере -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,75).