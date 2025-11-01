Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Чемпионат Франции
ПСЖ
01.11.2025 18:00 - : -
Ницца
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Франция
01 ноября 2025, 12:58 |
124
0

ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции

Поединок состоится 1 ноября и начнется в 18:00 по Киеву

01 ноября 2025, 12:58 |
124
0
ПСЖ – Ницца. Прогноз и анонс на матч чемпионата Франции
Getty Images/Global Images Ukraine

1 ноября на Парк де Пренс пройдет матч 11-го тура Лиги 1 Франции, в котором ПСЖ встретится с Ниццей. Поединок начнется в 18:30 по киевскому времени.

ПСЖ

Команда в прошлом сезоне наконец-то добралась до заветной цели - она стала победителем Лиги чемпионов! Ну и заодно Луис Энрике выиграл все остальные турниры на внутренней арене - правда, в финале клубного чемпионата мира летом уступили крупно Челси. Возможно, это стало последней каплей в определении приоритетов на трансферное окно. Ведь на нем гранд сменил голкипера, списав Доннаруму и пригласив молодого Шевалье, и дожал Борнмут на трансфер Забарного.

Пока что в новом сезоне в приоритете остаются еврокубки. И там французы успешны: с трудом, но взяли Суперкубок УЕФА, по пенальти обыграв там Тоттенхэм. А также стартовали с трех побед в Лиге чемпионов. Илья там был основным, но после бенефиса с Барселоной провалился с Байером. Впрочем, и без удаленного центрбека в итоге оформили 7:2! Куда больше осечек у парижан на внутренней арене. Но все равно они там в лидерах, и никто не верит, что победитель Лиги 1 сейчас изменится - класс на дистанции даст о себе знать.

Ницца

Клуб в прошлом сезоне наконец-то показал ощутимый результат, которого так долго ждали нынешние инвесторы. В непростой конкуренции именно подопечные Франка Эса сумели стать четвертыми в итоговой таблице.

Такой результат отправил команду в квалификацию Лиги чемпионов. Там, впрочем, ограничились поражениями Бенфике: четыре сухих пропущенных за два матча. Да и в Лиге Европы не получилось зацепиться за ничью ни с Ромой, ни с Фенербахче, ни с Сельтой. Наблюдается спад и на внутренней арене - там не выигрывают и половину матчей в Лиге 1.

Статистика личных встреч

В пяти крайних поединках у Ниццы получилось победить гранда дважды, и еще в одном случае закончили ничьей.

Прогноз

Букмекерские конторы не ждут проблем для фаворита, уж очень слабы гости на данный момент. Ставим на чемпиона с форой в размере -1,5 забитых гола (коэффициент - 1,75).

Прогноз Sport.ua
ПСЖ
1 ноября 2025 -
18:00
Ницца
Фора ПСЖ (-1.5) 1.75 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 433 от 13.12.2022
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
Витория Гимараеш – Бенфика. Прогноз и анонс на матч чемпионата Португалии
Бавария – Байер. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
Реал Мадрид – Валенсия. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ПСЖ Ницца ПСЖ - Ницца чемпионат Франции по футболу Лига 1 (Франция) прогнозы прогнозы на футбол
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Реал Сосьедад – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Футбол | 01 ноября 2025, 12:40 0
Реал Сосьедад – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Реал Сосьедад – Атлетик. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 1 ноября и начнется в 19:30 по Киеву

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 2
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
Футбол | 01.11.2025, 07:35
ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
ФОТО. Известно, как будет выглядеть новая форма сборной Украины от adidas
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Футбол | 01.11.2025, 08:02
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Шовковский сказал экс-игроку сборной Украины искать себе новый клуб
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43 1
Бокс
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
31.10.2025, 16:42
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
Динамо после матча с Шахтером пополнится новичком
31.10.2025, 08:09 6
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем