В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле вырвал драматическую победу над «Ниццей».

Встреча состоялась в субботу, 1 ноября, на парижском стадионе «Парк де Пренс».

Единственный и победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш, который отличился на 90+4-й минуте. Этот гол принес чемпионам Франции три важных очка и позволил продолжить беспроигрышную серию в чемпионате.

Лига 1. 11-й тур

ПСЖ – Ницца – 1:0

Гол: Рамуш, 90+4.



