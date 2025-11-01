ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1
В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле вырвал драматическую победу над «Ниццей».
Встреча состоялась в субботу, 1 ноября, на парижском стадионе «Парк де Пренс».
Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua
Единственный и победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш, который отличился на 90+4-й минуте. Этот гол принес чемпионам Франции три важных очка и позволил продолжить беспроигрышную серию в чемпионате.
Лига 1. 11-й тур
ПСЖ – Ницца – 1:0
Гол: Рамуш, 90+4.
Видеообзор ожидается позже...
События матча
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите
ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ
Известный тренер – о возможной отставке Шовковского и Турана
Кличко выделил Сандерса