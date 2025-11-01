Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
Чемпионат Франции
ПСЖ
01.11.2025 18:00 – FT 1 : 0
Ницца
Франция
01 ноября 2025, 20:09 |
ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча

Смотрите самые интересные моменты матча Лиги 1

ПСЖ – Ницца – 1:0. Как парижане забили на 90+4-й. Видеообзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Илья Забарный

В матче 11-го тура французской Лиги 1 «ПСЖ» на своем поле вырвал драматическую победу над «Ниццей».

Встреча состоялась в субботу, 1 ноября, на парижском стадионе «Парк де Пренс».

Единственный и победный мяч в компенсированное время забил Гонсалу Рамуш, который отличился на 90+4-й минуте. Этот гол принес чемпионам Франции три важных очка и позволил продолжить беспроигрышную серию в чемпионате.

Лига 1. 11-й тур

ПСЖ – Ницца – 1:0
Гол: Рамуш, 90+4.

События матча

90’ +5
ГОЛ ! Мяч забил Гонсалу Рамуш (ПСЖ).
Ницца Лига 1 (Франция) чемпионат Франции по футболу ПСЖ Илья Забарный видео голов и обзор
Дмитрий Олийченко
Дмитрий Олийченко Sport.ua
