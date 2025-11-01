Ванат и Цыганков узнали свои оценки после поражения Жироны в Ла Лиге

Футболисты сборной Украины – форвард Владислав Ванат и вингер Виктор Цыганков – узнали свои оценки после матча 11-го тура испанской Ла Лиги, который состоялся 31 октября.

«Жирона» потерпела поражение в противостоянии с «Хетафе» (1:2), оба украинца вышли на поле с первых минут. Ванат сыграл весь поединок, создал один голевой момент, 24 раза коснулся к мячу, нанес один удар и сделал 9 точных передач из 16 (56%).

Портал Sofascore оценил игру форварда в 6,3 балла – эта один из самых низких показателей в команде.

Цыганков был заменен на 59-й минуте, украинец создал один момент, 28 раз коснулся к мячу, нанес один удар в створ и выполнил 13 из 19 точных передач (68%). Вингер получил оценку 6,5 баллов.

Лучшим игроком матча (7,7 баллов) стал испанский полузащитник Марио Мартин, который вышел на поле во втором тайме и огорчил голкипера каталонской команды на 72-й минуте.

«Жирона» продолжает занимать последнее место в турнирной таблице, имея в своем активе семь баллов. 8 ноября подопечные Мичела сыграют на домашней арене против «Алавеса».

Оценки игроков в матче чемпионата Испании Хетафе – Жирона