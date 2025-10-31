Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Чемпионат Испании
Хетафе
31.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Жирона
Испания
31 октября 2025, 23:57 | Обновлено 01 ноября 2025, 00:04
384
12

Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе

Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании

12 Comments
Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона». Каталонский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.

Полузащитник Марио Мартин забил в ворота гостей на 72-й минуте, а позже испанский нападающий Майораль увеличил преимущество своей команды.

Подопечные Мичела сумели сократить отставание в счете после того, как Стуани реализовал пенальти. Однако, каталонскому клубу не хватилло времени, чтобы восстановить паритет.

В стартовом составе «Жироны» вышли два украинца – вингер Виктор Цыганков покинул поле на 59-й минуте, а форвард Владислав Ванат сыграл весь матч.

«Хетафе» набрал 17 баллов и поднялся на шестое место в турнирной таблице, каталонский клуб остался на последней, 20-й, позиции – в активе команды семь пунктов.

Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября

Хетафе – Жирона – 2:1

Голы: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4 (пен)

Фотогалерея:

чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Жирона Владислав Ванат Виктор Цыганков
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
Комментарии 12
Перець
Мітчел пакуй чемодани 
Ответить
+2
Паша Мех
Смотрел матч...
Даже надеялся на ничейку Жироны уж точно(((
Очень и очень слабенько(
Ответить
0
Viktor Shuper
пездюки набігли шлюхтарські в коменти. гавной завоняло. банити б за таке нафіг, але адміни спірт юа ніц цим смердючим гівнометам не роблять
Ответить
0
Vitalya Влюблённый в Гвэн из Бен Тена
Сум з Циганковим і Ванатом:
🇺🇦😢😢Всі українці розділяють!
А тих, для кого це є святом:
у понеділок вовкИ покарають!🐺
Ответить
0
Der Gartenzwerg
Схоже "зірки збірної України" будуть грати в Сегунді. І це справедливо, бо Ванат в принципі не відповідає рівню Прімери, а Циганков сильно здав через постійні травми
Ответить
0
Viktor Shuper
женіть цього Мічела! ну не тягне вже він, було 1-2 сезони хороші і все, здувся. може прийде хтось і ще зможе врятувати Жирону від вильоту. у команді вистачає дуже непоганих футболістів!
Ответить
0
KAA82
И не удивительно, с такими днарями как Епанат и хрустальный Цыганков..
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
Arera
Какие же они дохлые этот Ванат и еврейский мальчик Витя... Видна динамавская школа))
Ответить
-5
Показать Скрыть 2 ответа
