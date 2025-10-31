Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании
В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором встретились «Хетафе» и «Жирона». Каталонский клуб потерпел поражение со счетом 1:2.
Полузащитник Марио Мартин забил в ворота гостей на 72-й минуте, а позже испанский нападающий Майораль увеличил преимущество своей команды.
Подопечные Мичела сумели сократить отставание в счете после того, как Стуани реализовал пенальти. Однако, каталонскому клубу не хватилло времени, чтобы восстановить паритет.
В стартовом составе «Жироны» вышли два украинца – вингер Виктор Цыганков покинул поле на 59-й минуте, а форвард Владислав Ванат сыграл весь матч.
«Хетафе» набрал 17 баллов и поднялся на шестое место в турнирной таблице, каталонский клуб остался на последней, 20-й, позиции – в активе команды семь пунктов.
Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября
Хетафе – Жирона – 2:1
Голы: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4 (пен)
