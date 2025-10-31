31 октября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда именно при Бордаласе, нынешнем наставнике, совершала главный в своей истории рывок. Он начинал работу с футболистами в Сегунде, и в максимально сжатые сроки вышел с ними в Лигу Европы, а уже там - в плей-офф. Вернувшись на тренерский пост после недолгой паузы на тренерский пост, пока что Пепе ограничивался реализацией скромной, но важной целью: не давал вылететь в Сегунду. Весной, например, с 42 очками разместились на тринадцатой итоговой позиции.

Ничего принципиально не изменилось и в новой темпораде. На данный момент у клуба из пригорода Мадрида поровну, по четыре, победы и поражения. Но в том числе в прошлую субботу за счет единственного гола Майораля обыграли в Бильбао амбициозный Атлетик, а на этой неделе игроки покуражились, забив одиннадцать безответных голов в кубке некоему Интер Вальдеморо.

Жирона

Клуб из Каталонии свой рывок, и какой, делали в позапрошлом сезоне. Тогда он, годом ранее вернувшийся из Сегунды, занял третье место в итоговой таблице испанского чемпионата. Потом, правда, был резкий спад. Достаточно сказать, что в Примере удалось в итоге опередили вылетевший Леганес, провалив остальные турниры.

Хуже всего то, что оздоровиться после летней паузы не поучилось. Одна радует: если в августе проиграли кряду все три матча, то осенью, как правило, цепляются за очки. А у Валенсии даже выиграли. 2:1. Получилось во вторник дожать в Копе дель Рей своего скромного оппонента, Констанцию. Тот даже сумел перевести итог в экстра-тайм, и забивал там. Но за счет мячей Цыганкова и, снова, Ваната, удалось все же выбить андердога - но сколько же сил на это ушло!

Статистика личных встреч

В семи крайних очных поединка неизменно чередовались победы данных команд друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны насчет шансов для гостей. Они должны в таких условиях, дома против аутсайдера, побеждать - верим, что у хозяев арены это получится (коэффициент - 2,26).