Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Чемпионат Испании
Хетафе
31.10.2025 22:00 - : -
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 октября 2025, 15:19 |
201
0

Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 31 октября и начнется в 22:00 по Киеву

31 октября 2025, 15:19 |
201
0
Хетафе – Жирона. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
ФК Жирона

31 октября на Колизеум Альфонсо Перес пройдет матч 11-го тура Примеры Испании, в котором Хетафе встретится с Жироной.

Поединок начнется в 22:00 по киевскому времени.

Sport.ua вместе с беттинг-партнером Ла Лиги betking анонсирует предстоящий поединок!

Хетафе

Команда именно при Бордаласе, нынешнем наставнике, совершала главный в своей истории рывок. Он начинал работу с футболистами в Сегунде, и в максимально сжатые сроки вышел с ними в Лигу Европы, а уже там - в плей-офф. Вернувшись на тренерский пост после недолгой паузы на тренерский пост, пока что Пепе ограничивался реализацией скромной, но важной целью: не давал вылететь в Сегунду. Весной, например, с 42 очками разместились на тринадцатой итоговой позиции.

Ничего принципиально не изменилось и в новой темпораде. На данный момент у клуба из пригорода Мадрида поровну, по четыре, победы и поражения. Но в том числе в прошлую субботу за счет единственного гола Майораля обыграли в Бильбао амбициозный Атлетик, а на этой неделе игроки покуражились, забив одиннадцать безответных голов в кубке некоему Интер Вальдеморо.

Жирона

Клуб из Каталонии свой рывок, и какой, делали в позапрошлом сезоне. Тогда он, годом ранее вернувшийся из Сегунды, занял третье место в итоговой таблице испанского чемпионата. Потом, правда, был резкий спад. Достаточно сказать, что в Примере удалось в итоге опередили вылетевший Леганес, провалив остальные турниры.

Хуже всего то, что оздоровиться после летней паузы не поучилось. Одна радует: если в августе проиграли кряду все три матча, то осенью, как правило, цепляются за очки. А у Валенсии даже выиграли. 2:1. Получилось во вторник дожать в Копе дель Рей своего скромного оппонента, Констанцию. Тот даже сумел перевести итог в экстра-тайм, и забивал там. Но за счет мячей Цыганкова и, снова, Ваната, удалось все же выбить андердога - но сколько же сил на это ушло!

Статистика личных встреч

В семи крайних очных поединка неизменно чередовались победы данных команд друг над другом.

Прогноз

Букмекерские конторы скептичны насчет шансов для гостей. Они должны в таких условиях, дома против аутсайдера, побеждать - верим, что у хозяев арены это получится (коэффициент - 2,26).

Прогноз Sport.ua
Хетафе
31 октября 2025 -
22:00
Жирона
Победа Хетафе 2.26 Сделать ставку Лицензия КРАИЛ № 559 от 05.12.2024
(21+). Участие в азартных играх может вызвать игровую зависимость. Придерживайтесь правил (принципов) ответственной игры.
По теме:
«Вопрос закрыт». Алонсо вынес вердикт по поводу Винисиуса
Ливерпуль – Астон Вилла. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Тоттенхэм – Челси. Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии
Хетафе Жирона чемпионат Испании по футболу прогнозы Ла Лига Ла Лига - betking прогнозы на футбол Виктор Цыганков Владислав Ванат Владислав Крапивцов
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
Футбол | 31 октября 2025, 15:05 3
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф
УАФ наказала тренера Карпат. Лупашко получил бан, клуб – штраф

Сложный период в карьере тренера

Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Футбол | 31 октября 2025, 15:59 0
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча
Шахтер U-19 – Динамо U-19 – 2:3. Камбэк и невероятные голы. Обзор матча

Киевляне выиграли и сократили отставание от лидера

Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Бокс | 31.10.2025, 09:12
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Футбол | 31.10.2025, 08:34
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30.10.2025, 21:03
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
Динамо Киев – Шахтер Донецк. Прогноз и анонс на матч Кубка Украины 2025/26
29.10.2025, 16:44 39
Футбол
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
Игорь СУРКИС: «Это незаменимый игрок золотой команды Динамо»
29.10.2025, 23:02 1
Футбол
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
ФОТО. Футболиста Динамо похвалили за его поступок после матча
29.10.2025, 17:41 3
Футбол
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
Решение принято. Мэнни Пакьяо отреагировал на слухи о бое с Ломаченко
30.10.2025, 08:09
Бокс
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
Динамо – Шахтер – 2:1. Характер от Шовковского и Ярмоленко. Видеообзор
29.10.2025, 20:23 5
Футбол
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
31.10.2025, 03:55 5
Бокс
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
Дубль Пономаренко и суперголы. Динамо обыграло Шахтер в матче U-19
31.10.2025, 13:01 30
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем