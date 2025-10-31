В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Хетафе» и «Жирона». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме – испанский полузащитник Мартин открыл счет на 72-й минуте, а на 86-й форвард Борха Майораль поставил точку в этом противостоянии.

Реализованный пенальти Стуани помог каталонской команде сократить отставание, но на большее у подопечных Мичела сил не хватило.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей вышли два игрока сборной Украины – форвард Владислав Ванат провел на поле весь матч, а вингер Виктор Цыганков был заменен на 59-й минуте.

«Хетафе» теперь занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов. «Жирона» осталась на последней, 20-й, позиции – семь очков.

Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября

Хетафе – Жирона – 2:1

Гол: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4 (пен)

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Мартин, 72

ГОЛ, 2:0! Майораль, 86

ГОЛ, 2:1! Стуани, 90+4 (пен)