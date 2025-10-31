Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Чемпионат Испании
Хетафе
31.10.2025 22:00 – FT 2 : 1
Жирона
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
31 октября 2025, 23:10 | Обновлено 01 ноября 2025, 00:13
Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор

Подопечные Мичела потерпели поражение на выезде и остались на последнем месте в чемпионате

Getty Images/Global Images Ukraine.

В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Хетафе» и «Жирона». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.

Все голы были забиты во втором тайме – испанский полузащитник Мартин открыл счет на 72-й минуте, а на 86-й форвард Борха Майораль поставил точку в этом противостоянии.

Реализованный пенальти Стуани помог каталонской команде сократить отставание, но на большее у подопечных Мичела сил не хватило.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

В стартовом составе гостей вышли два игрока сборной Украины – форвард Владислав Ванат провел на поле весь матч, а вингер Виктор Цыганков был заменен на 59-й минуте.

«Хетафе» теперь занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов. «Жирона» осталась на последней, 20-й, позиции – семь очков.

Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября

Хетафе Жирона 2:1

Гол: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4 (пен)

Видеообзор матча: (ожидается)

Видео голов:

ГОЛ, 1:0! Мартин, 72

ГОЛ, 2:0! Майораль, 86

ГОЛ, 2:1! Стуани, 90+4 (пен)

События матча

90’ +4
ГОЛ ! С пенальти забил Кристиан Стуани (Жирона).
87’
ГОЛ ! Мяч забил Борха Майораль (Хетафе), асcист Alex Sancris.
73’
ГОЛ ! Мяч забил Марио Мартин (Хетафе), асcист Луис Милья.
чемпионат Испании по футболу Ла Лига Хетафе Жирона видео голов и обзор
Николай Титюк
Николай Титюк Sport.ua
