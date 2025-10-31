Хетафе – Жирона – 2:1. Как сыграли Цыганков и Ванат? Видео голов и обзор
Подопечные Мичела потерпели поражение на выезде и остались на последнем месте в чемпионате
В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура испанской Ла Лиги, в котором сыграли «Хетафе» и «Жирона». Хозяева одолели соперника со счетом 2:1.
Все голы были забиты во втором тайме – испанский полузащитник Мартин открыл счет на 72-й минуте, а на 86-й форвард Борха Майораль поставил точку в этом противостоянии.
Реализованный пенальти Стуани помог каталонской команде сократить отставание, но на большее у подопечных Мичела сил не хватило.
В стартовом составе гостей вышли два игрока сборной Украины – форвард Владислав Ванат провел на поле весь матч, а вингер Виктор Цыганков был заменен на 59-й минуте.
«Хетафе» теперь занимает шестое место в турнирной таблице, имея в активе 17 баллов. «Жирона» осталась на последней, 20-й, позиции – семь очков.
Испанская Ла Лига, 11-й тур. 31 октября
Хетафе – Жирона – 2:1
Гол: Мартин, 72, Майораль, 86 – Стуани, 90+4 (пен)
Видео голов:
ГОЛ, 1:0! Мартин, 72
ГОЛ, 2:0! Майораль, 86
ГОЛ, 2:1! Стуани, 90+4 (пен)
События матча
