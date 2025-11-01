Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца
Главные новости за 31 октября на Sport.ua
Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 октября.
1. Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании
2. ВИДЕО. Динамо U-19 вырвало победу над Шахтером U-19 благодаря ветру
Центральный матч тура чемпионата Украины U-19 получился драматичным
3. Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Команда Баранова при этом впервые в сезоне не пропустила
4. ФОТО. Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу за сезон 2024/25
В прошлом сезоне форвард Реала забил 31 гол в чемпионате Испании
5. Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов
6. Таблица ЛЧ. ХИТ лидирует после дерби и проведет решающий матч со словенцами
Киевская команда ХИТ выиграла ключевой поединок против Kyiv Futsal
7. Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Янник без проблем переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале турнира АТР 1000
8. Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Боксер просто потерял мотивацию
9. Украинка Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике
Континентальные молодежные соревнования проходят в Албании
10. Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Об итальянской одиссее известного английского бомбардира
