Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 октября.

1. Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе

Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании

2. ВИДЕО. Динамо U-19 вырвало победу над Шахтером U-19 благодаря ветру

Центральный матч тура чемпионата Украины U-19 получился драматичным

3. Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь

Команда Баранова при этом впервые в сезоне не пропустила

4. ФОТО. Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу за сезон 2024/25

В прошлом сезоне форвард Реала забил 31 гол в чемпионате Испании

5. Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины

В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

6. Таблица ЛЧ. ХИТ лидирует после дерби и проведет решающий матч со словенцами

Киевская команда ХИТ выиграла ключевой поединок против Kyiv Futsal

7. Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже

Янник без проблем переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале турнира АТР 1000

8. Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма

Боксер просто потерял мотивацию

9. Украинка Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике

Континентальные молодежные соревнования проходят в Албании

10. Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет

Об итальянской одиссее известного английского бомбардира