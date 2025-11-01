Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Футбол
  3. Новости футбола
  4. Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца
Другие новости
01 ноября 2025, 11:59 |
507
0

Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца

Главные новости за 31 октября на Sport.ua

01 ноября 2025, 11:59 |
507
0
Ванат и Цыганков на дне таблицы, ветер помог Динамо, Реал купит украинца
Getty Images/Global Images Ukraine. Владислав Ванат

Предлагаем ознакомиться с подборкой главных новостей и материалов на Sport.ua за пятницу, 31 октября.

1. Последнее место в Ла Лиге. Жирона с Ванатом и Цыганковым уступила Хетафе
Каталонский клуб потерпел поражение в матче 11-го тура чемпионата Испании

2. ВИДЕО. Динамо U-19 вырвало победу над Шахтером U-19 благодаря ветру
Центральный матч тура чемпионата Украины U-19 получился драматичным

3. Покорили чужую арену. Кудровка минимально обыграла Оболонь
Команда Баранова при этом впервые в сезоне не пропустила

4. ФОТО. Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу за сезон 2024/25
В прошлом сезоне форвард Реала забил 31 гол в чемпионате Испании

5. Реал Мадрид летом настроен подписать футболиста сборной Украины
В поле зрения «бланкос» попал Владислав Крапивцов

6. Таблица ЛЧ. ХИТ лидирует после дерби и проведет решающий матч со словенцами
Киевская команда ХИТ выиграла ключевой поединок против Kyiv Futsal

7. Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Янник без проблем переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале турнира АТР 1000

8. Ломаченко впервые раскрыл причину завершения карьеры. И это не травма
Боксер просто потерял мотивацию

9. Украинка Ивженко стала абсолютной чемпионкой Европы U23 по тяжелой атлетике
Континентальные молодежные соревнования проходят в Албании

10. Опера Варди: как английская легенда Италию покоряет
Об итальянской одиссее известного английского бомбардира

По теме:
Участники 1/4 Кубка, новый коуч Юве, легионер Динамо, претендент для Усика
Динамо выбило Шахтер, голы Довбика и Яремчука, фиаско Ливерпуля, успех ХИТа
Кубковые баталии, голы Цыганкова, Ваната, ассист Кевина, забил Богдан Попов
главные новости
Николай Степанов
Николай Степанов Sport.ua
Оцените материал
(2)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Футбол | 01 ноября 2025, 09:45 12
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс
Видели таблицу чемпионата Шотландии? Что происходит с Селтиком и Рейнджерс

Хартс лидирует и мечтает о чемпионстве, нейтральные фаны говорят – не верю

Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
Футбол | 01 ноября 2025, 12:41 0
Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо
Приедет в Украину? Бразильский клуб согласился продать защитника в Динамо

Директор «Васко да Гама» требует от «бело-синих» гарантий в трансфере Леандриньо

ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
Футбол | 31.10.2025, 20:10
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Фаны Динамо пришли к Бражко после матча с Шахтером
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Футбол | 01.11.2025, 08:33
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
ФОТО. Илья и Ангелина Забарные взорвали Instagram свежими снимками
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Футбол | 31.10.2025, 16:42
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Карпаты запустили благотворительный проект для Центра UNBROKEN
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
Йожеф САБО: «Я его много критиковал, но он стал королем поля»
31.10.2025, 08:34 4
Футбол
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
САБО: «Он везунчик, и его команды постоянно забивают голы из ниоткуда»
31.10.2025, 06:32 3
Футбол
Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
Шанс от Шовковского. 19-летний легионер приедет на просмотр в Динамо
30.10.2025, 10:20 1
Футбол
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
Определены все участники 1/4 финала Кубка Украины. Лишь 3 клуба – из УПЛ
31.10.2025, 06:23 43
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
30.10.2025, 21:03 18
Баскетбол
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
В команде Усика изменили планы на будущее. Это не бой с Уордли
31.10.2025, 07:02 2
Бокс
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
31.10.2025, 19:44 2
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем