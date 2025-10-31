ФОТО. Килиан Мбаппе получил Золотую бутсу за сезон 2024/25

Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
31 октября 2025, 21:00 | Обновлено 31 октября 2025, 21:22
В прошлом сезоне форвард Реала забил 31 гол в чемпионате Испании

ФК Реал Мадрид. Килиан Мбаппе

Форвард мадридского «Реала» Килиан Мбаппе получил престижную награду «Золотая бутса» – приз лучшему бомбардиру европейских чемпионатов в сезоне 2024/25.

Церемония вручения состоялась на стадионе «Сантьяго Бернабеу» в присутствии президента клуба Флорентино Переса, главного тренера Хаби Алонсо и всей команды «Реала».

26-летний нападающий стал лишь третьим игроком в истории мадридского клуба, который завоевал эту награду. До него «Золотую бутсу» получали знаменитые форварды Уго Санчес (1989/90) и Криштиану Роналду (2010/11, 2013/14, 2014/15).

В прошлом сезоне Мбаппе забил 31 гол в чемпионате Испании, набрав 62 очка (коэффициент 2,0). Он опередил Виктора Дьокереша из «Спортинга» (39 голов, 58,5 очка) и Мохамеда Салаха из «Ливерпуля» (29 голов, 58 очков). Всего в сезоне 2024/25 француз провел 55 матчей за «Реал» во всех турнирах и отметился 42 забитыми мячами.

Килиан Мбаппе: «Для меня большая честь получить “Золотую бутсу” впервые. Это особенный момент в моей карьере. Благодарю всех партнеров, тренеров и сотрудников клуба – без вас ничего бы не было возможным. Но самое важное – это командные трофеи. У нас невероятная группа игроков, и я хочу с ней завоевать еще много титулов».

Президент клуба Флорентино Перес, поздравляя игрока, подчеркнул: «Килиан – воплощение ценностей “Реала”. Мы гордимся тем, что имеем в составе одного из лучших футболистов в мире».

Мбаппе выступает за мадридский клуб с 2024 года после перехода из ПСЖ. В нынешнем сезоне он уже забил 16 мячей во всех турнирах и остается среди главных претендентов на Золотой мяч 2026 .

Золотая бутса Килиан Мбаппе Реал Мадрид Флорентино Перес Хаби Алонсо награды
