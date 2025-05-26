Золотая бутса. Итоговый рейтинг: Мбаппе одержал победу в гонке бомбардиров

В Европе закончились все европейские чемпионаты, и определен лучший бомбардир сезона в рейтинге Золотая бутса (Golden Shoe).

Победителем рейтинга стал Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который в последнем туре забил два гола в матче Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0), у него – 31 мяч и 62 пункта.

Вторую позицию занял Виктор Дьекереш из Спортинга (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Третье место получил египетский форвард Мохамед Салах, который забил 29 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (58 баллов). В последнем туре он расписался в воротах Кристал Пэлас (1:1).

На 4-ю позицию вышел Роберт Левандовски из Барселоны (по 27 мячей, 54 балла), забив два мяча Атлетику из Бильбао (3:0). В топ-5 также вошел Гарри Кейн из Баварии (26 голов, 52 очка). На 6-м месте остался Матео Ретеги из Аталанты (25 мячей, 50 пунктов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Итоговое положение

1. Килиан Мбаппе , Реал (31 гол) – 62 пункта

, Реал (31 гол) – 62 пункта 2. Виктор Дьекереш, Спортинг (39 голов) – 58,5 пунктов

3. Мохамед Салах, Ливерпуль (29 мячей) – 58 пунктов

4. Роберт Левандовски, Барселона (275 мячей) – 54 пункта

5. Гарри Кейн, Бавария (26 голов) – 52 пункта

6. Матео Ретеги, Аталанта (25 мячей) – 50 пунктов

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