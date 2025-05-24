Золотая бутса. Мбаппе вышел в лидеры. Сможет ли его догнать Салах?
Форварду Ливерпуля надо в последнем туре совершить минимум хет-трик
В Европе заканчиваются европейские чемпионаты, и скоро будет определен лучший бомбардиром сезона.
В последний уик-энд сезона лидером стал Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который забил два гола в матче Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0), у него – 31 мяч и 62 пункта.
Вторым идет Виктор Дьекереш из Спортинга (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.
Третье место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов). Красные в последнем матче сезона будут принимать Кристал Пэлас (25 мая). Чтобы выиграть плиз для снайперов – Салаху надо минимум оформить хет-трик.
В топ-6 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии (26 голов, 52 очка), Роберт Левандовски из Барселоны и Матео Ретеги из Аталанты (по 25 мячей, 50 баллов).
Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.
Золотая бутса 2024/25. Положение на 24 мая 2025 года
- 1. Килиан Мбаппе, Реал (31 гол) – 62 пункта
- 2. Виктор Дьекереш, Спортинг (39 голов) – 58,5 пунктов
- 3. Мохамед Салах, Ливерпуль (28 мячей) – 56 пунктов (одна игра в запасе)
- 4. Гарри Кейн, Бавария (26 голов) – 52 очка
- 5. Роберт Левандовски, Барселона (25 мячей) – 50 баллов
- 5–6. Матео Ретеги, Аталанта (25 мячей) – 50 баллов
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