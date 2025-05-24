Золотая бутса. Мбаппе вышел в лидеры. Сможет ли его догнать Салах?

В Европе заканчиваются европейские чемпионаты, и скоро будет определен лучший бомбардиром сезона.

В последний уик-энд сезона лидером стал Килиан Мбаппе из мадридского Реала, который забил два гола в матче Ла Лиги против Реал Сосьедад (2:0), у него – 31 мяч и 62 пункта.

Вторым идет Виктор Дьекереш из Спортинга (39 голов, 58,5 балла). Для чемпионата Португалии применяется коэффициент 1.5.

Третье место занимает египетский форвард Мохамед Салах, который забил 28 мячей в сезоне за Ливерпуль в чемпионате Англии (56 баллов). Красные в последнем матче сезона будут принимать Кристал Пэлас (25 мая). Чтобы выиграть плиз для снайперов – Салаху надо минимум оформить хет-трик.

В топ-6 лучших бомбардиров сезона в Европе также входят Гарри Кейн из Баварии (26 голов, 52 очка), Роберт Левандовски из Барселоны и Матео Ретеги из Аталанты (по 25 мячей, 50 баллов).

Награда Золотая бутса вручается лучшему бомбардиру сезона по итогам национальных чемпионатов. По правилам конкурса – голы, забитые в топ-5 европейских лиг (Испания, Англия, Италия, Германия, Франция), умножаются на 2.0. Для следующих стран, занимающих в рейтинге УЕФА с 6-го по 21-е места (Нидерланды, Португалия, Бельгия, Украина и т.д.), установлен коэффициент 1.5. А вот голы, забитые в оставшихся лигах (с 22-й страны по рейтингу), считаются по номиналу.

Золотая бутса 2024/25. Положение на 24 мая 2025 года