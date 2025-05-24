Реал закрыл сезон Ла Лиги победой. Анчелотти доверился Лунину

В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.

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Автором первого гола в матче стал Килиан Мбаппе, который забил 38-й минуте. Француз оформил дубль на 83-й минуте.

Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня вышел в старте и отыграл на ноль.

Этот матч стал последним для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Также легенда клуба Лука Модрич провел последний матч за «Реал» в Ла Лиге.

«Бланкос» финишировали вторыми в Ла Лиге с 84 очками. «Реал Сосьедад» – 11-й с 46 очками.

Ла Лига. 24 мая, 38-й тур.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Мбаппе, 38, 83.

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