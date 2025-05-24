Реал закрыл сезон Ла Лиги победой. Анчелотти доверился Лунину
Мадридцы обыграли «Реал» Сосьедад
В субботу, 24 мая, прошел матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретились «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».
Игра прошла в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу». Победу в матче одержал «Реал» – 2:0.
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Автором первого гола в матче стал Килиан Мбаппе, который забил 38-й минуте. Француз оформил дубль на 83-й минуте.
Украинский голкипер Андрей Лунин сегодня вышел в старте и отыграл на ноль.
Этот матч стал последним для главного тренера «Реала» Карло Анчелотти. Также легенда клуба Лука Модрич провел последний матч за «Реал» в Ла Лиге.
«Бланкос» финишировали вторыми в Ла Лиге с 84 очками. «Реал Сосьедад» – 11-й с 46 очками.
Ла Лига. 24 мая, 38-й тур.
Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:0
Голы: Мбаппе, 38, 83.
🏁 @RealMadrid 2-0 @RealSociedad— Real Madrid C.F. (@realmadrid) May 24, 2025
⚽ 38' @KMbappe
⚽ 83' @KMbappe
👉 @Emirates pic.twitter.com/OydR8Hkn7X
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