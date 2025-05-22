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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.05.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
Прогноз Матч Онлайн Обзор Видео Пресс-конф
Испания
22 мая 2025, 22:45 |
175
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Смотрите 24 мая матч чемпионата Испании

22 мая 2025, 22:45 |
175
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция
Getty Images/Global Images Ukraine. ФК Реал Мадрид

В субботу, 24 мая, состоится матч 38-го тура Ла Лиги, в котором встретятся «Реал» Мадрид и «Реал Сосьедад».

Игра пройдет в Мадриде на стадионе «Сантьяго Бернабеу».

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Начало поединка запланировано в 17:15 по киевскому времени.

Видеотрансляцию матча можно посмотреть на ОТТ-платформе MEGOGO.

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

Реал Мадрид – Реал Сосьедад
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Дмитрий Олейник
Дмитрий Олейник Sport.ua
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