В субботу, 24 мая, состоялся матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

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Хозяева поля победили со счетом 2:0. Дубль на счету Килиана Мбаппе. Этот матч стал последним для Луки Модрича и Карло Анчелотти в мадридском клубе.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, голов не пропустил.

Ла Лига. 38-й тур

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Мбаппе, 38, 83

Видеообзор матча:

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Реала Сосьедад, 1:0, 38-я минута

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Реала Сосьедад, 2:0, 83-я минута