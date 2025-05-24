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  4. Реал – Реал Сосьедад – 2:0. Сухарь Лунина. Видео голов и обзор матча
Испания
24 мая 2025, 21:27 |
566
0

Реал – Реал Сосьедад – 2:0. Сухарь Лунина. Видео голов и обзор матча

Смотрите видеообзор матча 38-го тура Ла Лиги

24 мая 2025, 21:27 |
566
0
Реал – Реал Сосьедад – 2:0. Сухарь Лунина. Видео голов и обзор матча
Getty Images/Global Images Ukraine. Реал Мадрид

В субботу, 24 мая, состоялся матч 38-го тура Ла Лиги между мадридским «Реалом» и «Реалом Сосьедад».

Встречу принимал «Сантьяго Бернабеу» в Мадриде.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме LIVE в Telegram Sport.ua

Хозяева поля победили со счетом 2:0. Дубль на счету Килиана Мбаппе. Этот матч стал последним для Луки Модрича и Карло Анчелотти в мадридском клубе.

Украинский голкипер «Реала» Андрей Лунин провел на поле весь матч, голов не пропустил.

Ла Лига. 38-й тур

Реал Мадрид – Реал Сосьедад – 2:0

Голы: Мбаппе, 38, 83

Видеообзор матча:

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Реала Сосьедад, 1:0, 38-я минута

ГОЛ! Мбаппе забил в ворота Реала Сосьедад, 2:0, 83-я минута

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Даниил Кирияка
Даниил Кирияка Sport.ua
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