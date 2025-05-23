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Чемпионат Испании
Реал Мадрид
24.05.2025 17:15 - : -
Реал Сосьедад
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Испания
23 мая 2025, 20:12 | Обновлено 23 мая 2025, 20:13
108
0

Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании

Поединок состоится 23 мая и начнется в 17:15 по Киеву

23 мая 2025, 20:12 | Обновлено 23 мая 2025, 20:13
108
0
Реал Мадрид – Реал Сосьедад. Прогноз и анонс на матч чемпионата Испании
Getty Images/Global Images Ukraine

24 мая на «Сантьяго Бернабеу» пройдет матч 38-го тура Примеры Испании, в котором Реал Мадрид встретится с Реал Сосьедад. Поединок начнется в 17:15 по киевскому времени.

Реал Мадрид

Команда уже сейчас перестраивается, думая только о следующем сезоне. Нынешний провален, и никто не вспоминает победы в Суперкубке УЕФА и в Межконтинентальном кубке, которые были давно, в 2024-м, да и эти титулы меркнут по сравнению с довольно ранним вылетом в Лиге чемпионов и поражением на всех внутренних фронтах от Барселоны. После очередной неудачи, что решила судьбу первенства в Примере, Анчелотти окончательно, официально подтвердил, что уходит тренировать сборную Бразилии.

Флорентино Перес сейчас занят усилением состава - уже подписаны Александер-Арнольд и Хейсен (ну и Хаби Алонсо возвращается в Мадрид). Играют сейчас резервисты - не только Лунин и Эндрик, но даже Рамон. Впрочем, и кадровая ситуация такова, что не оставляет особенных вариантов, уж очень много травмированных. Но при этом Севилью обыграли 2:0.

Реал Сосьедад

Клуб находится в аналогичной, по сути, ситуации. Альгуасиль провел блестящий отрезок, и именно при нем (кстати, местном воспитаннике) эти баски показали свой максимальный уровень за последние десятилетия, последовательно взяв кубок Испании и 4-е место в Примере, а также выиграв группу в Лиге чемпионов и сыграв там в плей-офф. Но уже с прошлого сезона все начало становиться все хуже.

Последним шансом спасти нынешнюю темпораду был кубок. В нем получилось дойти до полуфинала, и даже там после 1:0 в Сан-Себастьяне вырвать победу в основное время у Реала - но тот в овертайме обеспечил проход дальше голом Рюдигера. К тому моменту испанцы вылетели из Лиги Европы, уступив Манчестер Юнайтед, ну а в Примере все давно пошло наперекосяк - отсюда и анонсированная на лето смена наставника. Ну, хотя бы оформили в прошлом туре 3:2 с такой же доигрывающей Жироной.

Статистика личных встреч

Столичный гранд выигрывал четырежды кряду. И даже уступив 3-4 в основное время ответного полуфинала, сровнял и все же прошел дальше.

Прогноз

Букмекерские конторы верят, что хозяева закончат победой. Помним, что еще и Мбаппе гонится за Золотой Бутсой и, значит, должен забивать. Ставим на последнюю победу Анчелотти с форой -1,0 голов (коэффициент - 1,6).

Прогноз Sport.ua
Реал Мадрид
24 мая 2025 -
17:15
Реал Сосьедад
Фора Реала (-1) 1.60 Сделать ставку

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Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
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