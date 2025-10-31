Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  1. Спорт
  2. Теннис
  3. Новости тенниса
  4. Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
ATP
31 октября 2025, 21:35 | Обновлено 31 октября 2025, 21:48
48
0

Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже

Янник без проблем переиграл Бена Шелтона в четвертьфинале турнира АТР 1000 во Франции

31 октября 2025, 21:35 | Обновлено 31 октября 2025, 21:48
48
0
Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже
Getty Images/Global Images Ukraine. Бен Шелтон и Янник Синнер

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) вышел в полуфинал турнира АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале итальянец переиграл представителя США Бена Шелтона (АТР 7) за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [5] – Янник Синнер (США) [2] – 3:6, 3:6

Синнер провел восьмое очное противостояние против Шелтона и добыл седьмую победу.

Янник в Берси также уже одолел Зизу Бергса и Франсиско Черундоло. Его следующим соперником будет победитель матча Даниил Медведев – Александр Зверев.

Синнер продлил винстрик до восьми поединков. На прошлой неделе он стал чемпионом пятисотника в Берси. Также итальянец выиграл 24 матча подряд на крытых хардовых кортах – он не знает поражений с Кубка Дэвиса 2023.

Янник пробился в 13-й полуфинал на Мастерсах в карьере и одержал 51-ю победу в 2025 году.

Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
Getty Images/Global Images Ukraine
По теме:
ATP 1000 Париж. Четвертьфиналы: Шелтон – Синнер. Смотреть онлайн LIVE
Демон проиграл. Определена первая полуфинальная пара Мастерса в Париже
Сказка монегаска закончилась: известен первый полуфиналист Мастерса в Берси
Бен Шелтон Янник Синнер ATP Париж
Даниил Агарков
Даниил Агарков Sport.ua
Оцените материал
(1)
Сообщить об ошибке

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите

Настроить ленту
Настройте свою личную ленту новостей

ВАС ЗАИНТЕРЕСУЕТ

ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
Футбол | 31 октября 2025, 19:44 1
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера
ФОТО. Жена Шовковского показала, что муж сделал первым делом после Шахтера

Александр Шовковский немного расслабился после долгожданной победы над Шахтером

ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
Баскетбол | 30 октября 2025, 21:03 18
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом
ОФИЦИАЛЬНО. Известный украинский игрок подписал контракт с Реалом

Лэнь получил контракт на два года

Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Футбол | 31.10.2025, 17:22
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Тренер Шахтера U-19: «Не стыдно проиграть Динамо. Мы все равно лидеры»
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Теннис | 31.10.2025, 20:02
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Расписание и результаты матчей украинцев на турнирах ITF на 26.10–2.11
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Бокс | 31.10.2025, 03:55
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Усик начал переговоры о новом бое. Известны все подробности
Комментарии 0
Введите комментарий
Вы не авторизованы
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Популярные новости
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
Довбик вышел и забил. Рома одолела Парму и сравнялась с Наполи в таблице
29.10.2025, 21:27 9
Футбол
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
Туран пояснил, почему Шахтер проиграл Динамо в 1/8 финала Кубка Украины
29.10.2025, 21:23 13
Футбол
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
ОФИЦИАЛЬНО. Черноморец совершил неожиданный трансфер, подписав украинца
30.10.2025, 16:17 6
Футбол
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
Александр Усик запланировал в Крыму грандиозную покупку
30.10.2025, 08:43
Бокс
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
Новый претендент на Усика. Украинца обяжут защищать еще один титул
31.10.2025, 05:05
Бокс
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
Андрей ЯРМОЛЕНКО: «За минуту до гола Шахтеру сказал – меняйте меня»
30.10.2025, 00:21 1
Футбол
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем