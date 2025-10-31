Синнер разобрал седьмую ракетку мира и вышел в полуфинал Мастерса в Париже

Итальянский теннисист Янник Синнер (АТР 2) вышел в полуфинал турнира АТР 1000 в Париже (Франция), который проводится на хардовых покрытиях в помещении.

В четвертьфинале итальянец переиграл представителя США Бена Шелтона (АТР 7) за 1 час и 10 минут.

ATP 1000 Париж. Хард в помещении, 1/4 финала

Бен Шелтон (США) [5] – Янник Синнер (США) [2] – 3:6, 3:6

Синнер провел восьмое очное противостояние против Шелтона и добыл седьмую победу.

Янник в Берси также уже одолел Зизу Бергса и Франсиско Черундоло. Его следующим соперником будет победитель матча Даниил Медведев – Александр Зверев.

Синнер продлил винстрик до восьми поединков. На прошлой неделе он стал чемпионом пятисотника в Берси. Также итальянец выиграл 24 матча подряд на крытых хардовых кортах – он не знает поражений с Кубка Дэвиса 2023.

Янник пробился в 13-й полуфинал на Мастерсах в карьере и одержал 51-ю победу в 2025 году.

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine

Getty Images/Global Images Ukraine