ВИДЕО. Динамо U-19 вырвало победу над Шахтером U-19 благодаря ветру

В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 юношеская команда «Шахтера» в Счастливом принимала сверстников из «Динамо».

Наставник «Шахтера» U-19 Алексей Белик на противостояние с «Динамо» U-19 выбрал такой стартовый состав: Баглай – в воротах, линию защиты составили Калюжный, Костюк, Милокост и Решетников, в полузащите действовали Бундаш, Сметана и Цуканов, на позиции вингеров вышли Трифаненко и Тютюнов, роль центрального форварда выполнял Канте.

Начальный отрезок матча прошел в равной борьбе на всех участках поля, что часто приводило к фолам. После розыгрыша стандартов опаснее выглядели именно «горняки». Уже на 13-й минуте Сметана со штрафного мощно пробил под перекладину, но Суркис перевел мяч на угловой. После его розыгрыша Цуканов имел шанс открыть счет, однако его удар заблокировал защитник. «Динамо» U-19, ища подходы к воротам Баглая, отвечало ударами издалека, но большинство из них были неточными.

Обе команды действовали осторожно, избегая риска, поэтому мяч часто переходил от одной стороны к другой, а моментов у ворот возникало немного. На 36-й минуте киевлянам все же удалось открыть счет после позиционной атаки: Осипенко в одно касание навесил на Пономаренко, который освободился от опеки Костюка и с близкого расстояния расстрелял ворота Баглая. «Горняки» сразу активизировались и могли сравнять счет еще до перерыва: Канте пытался перебросить голкипера, но немного не попал в цель.

На 54-й минуте «бело-синие» удвоили преимущество после розыгрыша углового. Пономаренко первым оказался на подборе в штрафной и пробил Баглая. Уже через несколько минут Сметана роскошным ударом со стандарта сократил отставание до минимума. На 73-й минуте наставник «горняков» провел двойную замену: на поле вышли Петрук и Шелекета. Через две минуты Петрук после комбинационной атаки восстановил равновесие (2:2).

Позже из-за повреждения Бундаша команда была вынуждена немного перестроиться, и Костюк поднялся на позицию опорного полузащитника, а свежий Гарабажий начал действовать ниже. В концовке матча киевляне активизировались и сумели снова выйти вперед благодаря точному удару Губенко с дальней дистанции, при помощи ветра (3:2).

«Шахтер» U-19 уступил «Динамо» U-19 (2:3). Следующую игру чемпионата «оранжево-черные» проведут через неделю, 8 ноября, с «Полтавой» U-19.

Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 31 октября 2025

31.10.2025. Счастливое. Стадион «Арсенал-Арена»

Шахтер U-19 (Донецк) – Динамо U-19 (Киев) – 2:3 (0:1)

Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 – Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

Шахтер: 36. Баглай, 2. Решетников (13. Шелекета, 74), 14. Милокост, 15. Костюк, 5. Калюжный, 6. Бундаш (16. Петрук, 74) (к), 10. Цуканов, 8. Сметана (3. Гарабажий, 83), 7. Тютюнов, 30. Трифаненко (11. Зубрий, 46), 28. Канте.

Динамо: 71. Суркис (к), 11. Губенко, 4. Огородник, 34. Захарченко, 3. Дехтяр, 14. Ищенко, 8. Люсин (18. Озимай, 70), 22. Осипенко (5. Буравцов, 90+1), 7. Андрейко (17. Гродзинский, 70), 10. Редушко, 99. Пономаренко (13. Коробов, 70).

Предупреждения: Цуканов, 40, Баглай, 85, Зубрий, 90+3 – Огородник, 24, Пономаренко, 62, Губенко, 90.

Видео матча