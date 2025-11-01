Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Молодежные турниры
01 ноября 2025, 02:43 | Обновлено 01 ноября 2025, 02:54
Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19

Киевская команда вырвала победу у принципиального соперника

Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
ФК Шахтер

В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 юношеская команда Шахтера в Счастливом принимала сверстников из Динамо.

В концовке матча киевляне сумели выйти вперед благодаря точному удару Константина Губенко с дальней дистанции, при помощи ветра (3:2).

В итоге, в ключевом матче 11-го тура Шахтер U-19 уступил Динамо U-19 (2:3).

В турнирной таблице ЧУ U-19 Шахтер лидирует (27 очков), Динамо идет вторым (25), а третье место занимает Полесье (20).

Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 31 октября 2025

31.10.2025. Счастливое. Стадион Арсенал-Арена

Шахтер U-19 (Донецк) – Динамо U-19 (Киев) – 2:3 (0:1)

Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 – Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89

Турнирная таблица

Видео матча

