Шахтер и Динамо. Как выглядит турнирная таблица чемпионата Украины U-19
Киевская команда вырвала победу у принципиального соперника
В центральном матче 11-го тура чемпионата Украины U-19 юношеская команда Шахтера в Счастливом принимала сверстников из Динамо.
В концовке матча киевляне сумели выйти вперед благодаря точному удару Константина Губенко с дальней дистанции, при помощи ветра (3:2).
В итоге, в ключевом матче 11-го тура Шахтер U-19 уступил Динамо U-19 (2:3).
В турнирной таблице ЧУ U-19 Шахтер лидирует (27 очков), Динамо идет вторым (25), а третье место занимает Полесье (20).
Чемпионат Украины U-19. 11-й тур, 31 октября 2025
31.10.2025. Счастливое. Стадион Арсенал-Арена
Шахтер U-19 (Донецк) – Динамо U-19 (Киев) – 2:3 (0:1)
Голы: Сметана, 60, Петрук, 75 – Пономаренко, 35, 55, Губенко, 89
Турнирная таблица
Видео матча
