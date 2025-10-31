Покорили чужую арену. Кудрявка минимально обыграла Оболонь

Одиннадцатый тур украинской Премьер-лиги начинался вечером пятницы на «Оболонь-Арене» матчем с участием хозяев этого стадиона, но в статусе номинальных гостей. Один из абсолютных новичков текущего розыгрыша, «Кудровка» из Черниговской области, как известно, проводит свои домашние матчи на поле «пивоваров», и в первом круге именно команда Василия Баранова должна была принимать коллектив Александра Антоненко.

А значит, вступали в силу все те закономерности, которые сопровождали выступления «сине-белых» в этом сезоне в качестве номинальных хозяев. В частности, «Оболонь» должна была позаботиться о том, чтобы «Кудрівка» не отличилась первым голом в этой встрече, поскольку после этого команда Баранова, как минимум, один зачетный балл все же получала. А еще коллектив из Черниговщины в каждой предыдущей игре, независимо от места ее проведения, пропускал, и вот эту традицию уже стремился поддерживать столичный коллектив.

Однако уже на первых минутах дальний выстрел Думанюка в зоне перед штрафной направил мяч в перекладину ворот Федоровского, поэтому сразу стало понятно, что «Кудровка» настроена решительно. Достойного ответа на это от «Оболони» мы, по большому счету, так и не увидели, и вместо этого команды предложили нам немало борьбы без голевых моментов.

Пока на 39 минуте «Кудровка» не заработала право на стандарт возле чужих владений, который завершился подачей на голову Думанюку от Козака в центр штрафной, Артур с первой попытки попал в левую штангу, а со второй уже добил отскок в сетку пустых ворот. Таким образом, команда Баранова свою часть ритуала выполнила, а значит, нетрудно было догадаться, что нас ждет во втором тайме.

Конечно, «Оболонь» так просто ситуацию не отпускала и пыталась отыграться. Да и моментов у команды Антоненко для этого было достаточно. Другое дело, что Яшков безупречно отработал в ключевых ситуациях на линии и все-таки не дал Бычеку, Чеху и Слободяну сравнять счет в середине второго тайма. После этого номинальным хозяевам не составило труда сдержать натиск соперников в конце матча.

В следующие выходные «Кудровка» проведет домашний матч против ковалевского «Колоса», а киевская «Оболонь» навестит каменец-подольский «Эпицентр».

Наши оценки:

«Кудровка» (замены): Морозко – 6,0, Литовченко – б/о, Легостаев – б/о, Мамросенко – б/о, Матвеев – б/о.

«Оболонь» (замены): Е. Пасич – 6,0, Нестеренко – 6,0, Прокопенко – б/о, Мединский – б/о, Товарчи – б/о.

Украинская Премьер-лига. 11-й тур.

«Кудровка» – «Оболонь» - 1:0

Гол: Думанюк, 39

Предупреждение: Козак, 83, Яшков, 90+3 – Чех, 37, Дубко, 46, Е. Шевченко, 74

«Кудровка»: Яшков – Мельничук, Сердюк, Векляк (Мамросенко, 90+1), Мачелюк – Думанюк, Лосенко (Матвеев, 90+1) – Козак, Сторчоус (Легостаев, 74), Свитюха (Морозко, 59) – Фримпонг (Литовченко, 74).

«Оболонь»: Федоривский – Е. Шевченко (Мединский, 84), Дубко, Ломницкий, Семенов (Е. Пасич, 73), Ильин – Черненко (Товарчи, 84), Чех, Слободян – Бычек (Нестеренко, 73), Суханов (Прокопенко, 77).

Арбитр: Владимир Новохатний (Киев, Украина).

Стадион: «Оболонь-Арена» (Киев).

Удары (в плоскость) – 6 (2) : 16 (4)

Угловые – 1 : 11

Оффсайды – 3 : 0

Температура: 10°C