В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и киевская «Оболонь».

Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена». Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Василия Баранова одолели соперника со счетом 1:0. Главным героем встречи стал полузащитник Думанюк, который огорчил соперника на 39-й минуте.

«Кудровка» набрала 14 баллов и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Оболонь» разместилась на десятой позиции, в активе команды 13 очков.

Украинская Премьер-лига, 11-тур. 31 октября

Кудровка – Оболонь – 0:1

Голы: Думанюк, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Думанюк, 39 мин