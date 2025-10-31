Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  4. Кудровка – Оболонь – 1:0. Как Думанюк огорчил пивоваров. Видео гола и обзор
Премьер-лига
Кудровка
31.10.2025 18:00 – FT 1 : 0
Оболонь
Украина. Премьер лига
31 октября 2025, 20:01 | Обновлено 31 октября 2025, 20:41
Кудровка – Оболонь – 1:0. Как Думанюк огорчил пивоваров. Видео гола и обзор

Подопечные Василия Баранова одержали минимальную победу в матче 11-го тура

Кудровка – Оболонь

В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и киевская «Оболонь».

Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена». Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.

Все самые яркие моменты матча доступны в режиме Live в Telegram Sport.ua

Подопечные Василия Баранова одолели соперника со счетом 1:0. Главным героем встречи стал полузащитник Думанюк, который огорчил соперника на 39-й минуте.

«Кудровка» набрала 14 баллов и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Оболонь» разместилась на десятой позиции, в активе команды 13 очков.

Украинская Премьер-лига, 11-тур. 31 октября

Кудровка Оболонь 0:1

Голы: Думанюк, 39

Видеообзор матча:

ГОЛ, 1:0! Думанюк, 39 мин

События матча

39’
ГОЛ ! Мяч забил Артур Думанюк (Кудровка).
чемпионат Украины по футболу Украинская Премьер-лига Кудровка Оболонь Киев Кудровка - Оболонь видео голов и обзор Артур Думанюк
