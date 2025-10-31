Кудровка – Оболонь – 1:0. Как Думанюк огорчил пивоваров. Видео гола и обзор
Подопечные Василия Баранова одержали минимальную победу в матче 11-го тура
В пятницу, 31 октября, состоялся матч 11-го тура Украинской Премьер-лиги 2025/26, в котором встретились «Кудровка» и киевская «Оболонь».
Команды сыграли на стадионе «Оболонь-Арена». Встреча началась в 18:00 по киевскому времени.
Подопечные Василия Баранова одолели соперника со счетом 1:0. Главным героем встречи стал полузащитник Думанюк, который огорчил соперника на 39-й минуте.
«Кудровка» набрала 14 баллов и поднялась на восьмое место в турнирной таблице. «Оболонь» разместилась на десятой позиции, в активе команды 13 очков.
Украинская Премьер-лига, 11-тур. 31 октября
Голы: Думанюк, 39
Видеообзор матча:
ГОЛ, 1:0! Думанюк, 39 мин
События матча
