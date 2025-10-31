В одиннадцатом туре украинской Премьер-Лиги сезона 2025-2026, в пятницу, 31 октября, в Киеве встретятся «Кудровка» и «Оболонь». Обе команды, которые в прошлом туре разгромно уступили своим оппонентам, попытаются в очном поединке удивить друг друга.

Кудровка

До поры до времени «Кудровка» демонстрировала довольно неплохие результаты, однако при этом отметим, что все 11 очков команда Василия Баранова добыла играя на правах хозяев. В остальных выездных поединках команда из Черниговщины терпела неудачи и не набирала зачетных баллов.

Но в последнем матче «Кудровка» вообще сгорела 0:4 «Шахтеру», который по всем параметрам обыграл новичка УПЛ. Хотя из положительного в той игре мог быть потенциальный забитый мяч в ворота «горняков», однако Дмитрий Коркишко не смог реализовать пенальти.

Теперь «Кудровка» примет «Оболонь» на их стадионе, которая также стремится реабилитироваться за предыдущее поражение.

Оболонь

Поединок против «Полесья» обновил «достижения» «пивоваров», которые впервые с марта пропустили четыре гола в свои ворота, и впервые за год разгромно проиграли в родных стенах. Очень досадно, однако «Оболонь», которая неплохо выглядела в течение первой трети сезона, впервые в новом розыгрыше УПЛ вообще уступила без всяких шансов.

Хотя если честно, то «Оболонь» до первого пропущенного вообще демонстрировал неплохую игру, но в итоге имеем то, что имеем.

Впереди команду Антоненко ждет встреча с «Кудровкой», против которой «пивовары» сыграют на родной арене в статусе гостей, и попытаются на опыте одолеть своего оппонента.

Статистика встреч

Между собой на официальном уровне команды ни разу не встречались.

Прогноз на противостояние

Вряд ли данный матч будет легок для обоих коллективов. Кудровчане и «пивовары» синхронно уступили с разгромным счетом, а потому в этой игре они точно захотят порадовать болельщиков положительным результатом. Учитывая более или менее равносильные составы и качество игры как «Оболони», так и «Кудровки», нашим прогнозом будет ничья.

Ориентировочные составы:

«Кудровка»: Лёпка, Мачелюк, Сердюк, Мамросенко, Мельничук, Думанюк, Нагнойный, Козак, Коркишко, Сторчоус, Овусу

«Оболонь»: Федоривский, Шевченко, Дубко, Приймак, Семенов, Ильин, Кулаковский, Курко, Чех, Суханов, Устименко