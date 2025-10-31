В пятницу, 31-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле «Оболонь-Арены», начало в 18:00.

Дерби «Оболонь-Арены», не иначе. В этом сезоне команда Василия Баранова поселилась на стадионе «пивоваров» и проводит там свои домашние матчи даже с более высокими результатами, чем сами хозяева. В этот раз абсолютные новички «элиты» также будут выступать в роли домашней стороны, пусть и всего лишь номинально. Посмотрим, сможет ли коллектив Александра Антоненко испортить им статистику.

