Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
  Кудровка – Оболонь. Текстовая трансляция матча
Премьер-лига
Кудровка
31.10.2025 18:00 - : -
Оболонь
Украина. Премьер лига
Кудровка – Оболонь. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 11-го тура Украинской Премьер-лиги

Коллаж Sport.ua

В пятницу, 31-го октября, состоится поединок 11-го тура Украинской Премьер-лиги, в котором сразятся «Кудровка» и киевская «Оболонь». Матч пройдет в Киеве, на поле «Оболонь-Арены», начало в 18:00.

Дерби «Оболонь-Арены», не иначе. В этом сезоне команда Василия Баранова поселилась на стадионе «пивоваров» и проводит там свои домашние матчи даже с более высокими результатами, чем сами хозяева. В этот раз абсолютные новички «элиты» также будут выступать в роли домашней стороны, пусть и всего лишь номинально. Посмотрим, сможет ли коллектив Александра Антоненко испортить им статистику.

Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча «Кудровка» – «Оболонь», за которой можно следить в украинской версии сайта.

Кудровка
31 октября 2025 -
18:00
Оболонь
Александр Снитко
Александр Снитко Sport.ua
