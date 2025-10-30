Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
Первая лига
Металлург Зп
01.11.2025 12:00
Левый Берег
Украина. Первая лига
30 октября 2025, 16:28 | Обновлено 30 октября 2025, 17:32
Металлург – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины

Матч начнется 1 ноября в 12:00 по Киеву

Металлург – Левый Берег. Прогноз и анонс на матч Первой лиги Украины
ФК Металлург

В субботу, 1 ноября состоится поединок 14-го тура Первой лиги Украины между «Металлургом» и «Левым Берегом». По киевскому времени игра начнется в 12:00.

Металлург

Совершенно неудачные результаты демонстрирует коллектив в текущем сезоне. За 12 поединков Первой лиги запорожцы смогли набрать лишь 6 баллов (1 победа, 3 ничьи), поэтому сейчас занимают последнюю, 16-ю строчку турнирной таблицы. Расстояние от безопасного 12-го места сейчас составляет уже 6 баллов.

Из Кубка Украины «Металлург» вылетел после поражения в серии пенальти против «Феникса-Мариуполя» на стадии 1/16 финала.

Левый Берег

Гораздо лучше чувствуют себя киевляне по возвращении в Первую лигу. За 12 поединков чемпионата «Левый Берег» смог набрать 23 зачетных пункта, позволяющих ему занимать 5-ю строчку турнирной таблицы. От топ-4 команду отделяет всего 1 очко, кроме того у нее есть еще 1 игра в запасе.

В Кубке Украины киевляне также дошли до 1/16 финала, однако там потерпели минимальное поражение от сумской «Виктории».

Личные встречи

Команды встречались между собой дважды в Первой лиге сезона 2023/24. 1-я игра завершилась вничью 1:1, однако во 2-й киевляне смогли одержать минимальную победу.

Интересные факты

  • Безвыигрышная серия «Металлурга» продолжается уже 10 игр подряд.
  • «Металлург» забил всего 4 гола в текущем сезоне Первой лиги – самый плохой результат среди всех команд.
  • «Левый Берег» хранил ворота сухими в 5/6 прошлых играх.

Прогноз появится, как только коэффициенты станут доступны.

