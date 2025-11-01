Александр РЯБОКОНЬ: «Не ожидали такого крупного счета»

В матче 14-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 5:0 на выезде обыграл запорожский «Металлург». Первый мяч киевляне забили уже на первой минуте встречи. Итог поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Отнеслись к сопернику с уважением, несмотря на то, что команда на последнем месте. Серьезно настраивалась, вышли, играли активно с первых минут. Многое получалось. Возможно, соперника был не лучший день. Не ожидали большого счета, но настраивались на то, чтобы с первой минуты включать максимальные обороты, стремились к победе. И, как я уже сказал, многое удавалось в этом матче», – сказал Александр Рябоконь.