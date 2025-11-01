Поддержать украинских военных и людей, пострадавших из-за войны
01 ноября 2025, 21:14 |
Александр РЯБОКОНЬ: «Не ожидали такого крупного счета»

Наставник «Левого Берега» прокомментировал победу над запорожским «Металлургом»

ФК Левый Берег. Александр Рябоконь

В матче 14-го тура Первой лиги «Левый Берег» со счетом 5:0 на выезде обыграл запорожский «Металлург». Первый мяч киевляне забили уже на первой минуте встречи. Итог поединка подвел главный тренер «Левого Берега» Александр Рябоконь.

«Отнеслись к сопернику с уважением, несмотря на то, что команда на последнем месте. Серьезно настраивалась, вышли, играли активно с первых минут. Многое получалось. Возможно, соперника был не лучший день. Не ожидали большого счета, но настраивались на то, чтобы с первой минуты включать максимальные обороты, стремились к победе. И, как я уже сказал, многое удавалось в этом матче», – сказал Александр Рябоконь.

События матча

76’
Игрок команды Металлург Зп получает красную карточку.
65’
ГОЛ ! Мяч забил Диего Андрадина (Левый Берег).
47’
ГОЛ ! Мяч забил игрок команды Левый Берег.
45’
ГОЛ ! Мяч забил Дмитрий Шастал (Левый Берег).
37’
ГОЛ ! Автогол забил Denys Doroshenko (Металлург Зп).
2’
ГОЛ ! Мяч забил Валерий Самар (Левый Берег).
Металлург Запорожье чемпионат Украины по футболу Первая лига Украины Левый Берег Киев Александр Рябоконь пресс-конференция
Сергей Турчак
Сергей Турчак Sport.ua
